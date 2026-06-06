Yüksek Mahkeme’nin bu hamlesinin ardından arama motorlarında "Süresiz nafaka kalktı mı?", "Nafaka düzenlemesi ne zaman bitecek?", "AYM nafaka kararı neleri değiştirecek?" soruları zirveye yerleşti. İşte, milyonların kaderini değiştirecek 2026 AYM süresiz nafaka kararının tüm hukuki detayları ve yürürlüğe gireceği tarih…

ANAYASA MAHKEMESİ (AYM) SÜRESİZ NAFAKAYI İPTAL ETTİ

AYM Genel Kurulu, Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin yaptığı somut norm denetimi başvurusu üzerine toplandı. Mahkeme, Türk Medeni Kanunu'nun (TMK) 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasının "süresiz olarak istenebilmesine" yönelik hükmünü masaya yatırdı.

Yapılan uzun görüşmeler neticesinde Yüksek Mahkeme, oy çokluğuyla süresiz nafaka düzenlemesinin iptal edilmesine karar verdi. AYM'nin iptal kararı ile birlikte Türk hukuk sisteminde "ömür boyu nafaka" döneminin sonuna gelinmiş oldu. Kararın detaylı gerekçesi ise önümüzdeki günlerde yazılı olarak açıklanacak.

İPTAL EDİLEN TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN 175. MADDESİ NEYDİ?

Bugüne kadar uygulanan ve özellikle kısa süreli evliliklerde bile ömür boyu ödenmesi nedeniyle büyük eleştirilere neden olan eski TMK 175. maddesi şu hükmü içeriyordu:

"Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz."

Bu madde nedeniyle, boşanma sonrası yoksulluğa düşen eş (kusuru daha ağır değilse), diğer taraftan ömür boyu mali destek alabiliyordu. Bu durum, nafaka ödeyen taraf açısından on yıllar süren ağır bir mali yüke ve mağduriyet iddialarına dönüşmüştü.

SÜRESİZ NAFAKA NE ZAMAN BİTECEK? KARAR NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR?

AYM'nin aldığı bu tarihi iptal kararı bugünden yarına hemen uygulanmayacak. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

9 AYLIK SÜRE NE ANLAMA GELİYOR?

AYM, bu kararla yasa koyucuya (Türkiye Büyük Millet Meclisi - TBMM) yeni bir yasal düzenleme yapması için süre tanımış oldu. 9 aylık süreçte hukuki bir boşluk doğmaması adına TBMM'nin yeni bir nafaka kanunu hazırlaması gerekiyor. Nitekim Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde de nafaka sisteminin revize edilmesine yönelik çalışmaların sinyalleri daha önce verilmişti.

YENİ NAFAKA SİSTEMİ NASIL OLACAK?

AYM’nin gerekçeli kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Meclis’teki yasal süreç hız kazanacak. Yeni dönemde hem nafaka alan tarafın mağdur olmaması hem de ödeyen tarafın ömür boyu borçlu kalmaması için "kademeli ve kriterlere bağlı" bir sistemin getirilmesi bekleniyor. Yeni yasal çerçevede şu kriterlerin etkili olması öngörülüyor:

Evlilik Süresi: Kısa süreli evlilikler ile uzun süreli evliliklerde nafaka süreleri birbirinden farklı olacak.

Çocuk Sayısı ve Durumu: Müşterek çocukların varlığı nafaka süresini ve miktarını etkileyecek.

Ekonomik ve Yaş Durumu: Tarafların iş bulma imkanları, yaşları ve gelir durumları net kriterlere bağlanacak.

Böylelikle hem nafaka alacaklısının hem de nafaka yükümlüsünün haklarını gözeten, daha adil ve dengeli bir hukuki zemin oluşturulması hedefleniyor.