Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yapılacak olan ‘Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu’ ile ilgili Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit bugün bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Arslantepe Höyüğü’nün sadece Malatya'nın değil, insanlık tarihinin de en önemli kültürel miraslarından biri olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bu kadim mirasın adını sporun evrensel diliyle buluşturmaktan gurur duyduklarını belirtti.

“GELECEĞİN MALATYA'SINI İNŞA EDİYORUZ”

Her alanda geleceğin Malatya’sını inşa ettiklerini dile getiren Sami Er,

“Bugün burada, 6 Şubat depremleriyle sarsılan Malatya'mızın küllerinden yeniden ayağa kalkarak geleceğin Malatya'sı olma adına nasıl bir gelişme gösterdiğini hep birlikte müşahede ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Murat Kurum Bakanımızın pratik, çözümcü yaklaşımlarıyla yerelde de Sayın Valimizle, belediyelerimiz ve kamu kurum kuruluşlarımızla Malatya'nın nasıl ayağa kalktığını hep birlikte müşahede ettik. Malatya küllerinden ayağa kalktığı gibi yeni geleceğin Malatya'sını da nasıl inşa edildiğini hep birlikte izliyoruz. Sadece binalar, yapılar, altyapılarıyla değil; sanayisi, ekonomisi, tarımı, turizmi, gençlik, spor ve kültürüyle de geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerimiz, Türkiye Atletizm Federasyonumuz ve diğer tüm paydaşlarımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonun şehrimizin tarihi, kültürel ve turizm değerlerinin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” Tandoğan’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı İçeriği Görüntüle

şeklinde konuştu.

500 MİLLİ LİSANSLI ATLET KAYIT YAPTIRDI

Farklı ülkelerden katılımcıların da olmasıyla birlikte maratonun uluslararası bir kimlik kazandığını belirten Başkan Er,

“Maratonumuz 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve 4.2 kilometre halk koşusu olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleşecektir. Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Etiyopya, Meksika, Romanya, Gürcistan'dan da profesyonel sporcuların katılımıyla organizasyonumuz uluslararası bir kimlik kazanmıştır. 21 ve 10 kilometrelik yarışlarımız için yaklaşık 500 milli lisanslı atlet kayıt yaptırmıştır. Halk koşumuzun kayıtları ise devam ediyor. Deprem sonrası yeniden ayağa kalkan Malatya'mızın sahip olduğu enerjiyi, umudu ve kararlılığı bu tür organizasyonlarla tüm Türkiye ve dünyaya göstermeye devam ediyoruz. Sporun birleştirici gücüyle hem şehrimizin tanıtımını yapıyor hem de sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunuyoruz. Bu maraton sadece kilometrelerin koşulduğu bir yarış değil; Malatya'nın yeniden ayağa kalkışının ve geleceğe güvenle yürüyüşünün de güçlü bir sembolüdür. Yarın gerçekleştirilecek Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyor, yarışacak sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum”

ifadelerine yer verdi.

“İNSANLIK TARİHİNE IŞIK TUTAN EN ÖNEMLİ NOKTALARDAN BİR TANESİ”

Arslantepe’nin insanlık tarihine ışık tutan en önemli merkezlerden iri olduğunu vurgulayan Malatya Valisi Seddar Yavuz ise,

"6 Şubat depremlerinde sarsılan ve neredeyse 121 bin bağımsız bölümünü kaybeden ama Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde geleceğe umutla bakan ve bu umutlarını da bugün itibarıyla hayata geçiren yeniden küllerinde doğan, bugünün değil geleceğin Malatya’sını inşa etmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un, diğer kabine üyesi bakanlarımızın, şehrimizde de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile tam bir işbirliği ve milletimize hizmet etme şevkiyle bugün itibariyle Malatya’da toplam 124 bin bağımsız bölümü inşa ettik. Yolları genişlettik, yatay ve dikey yeni yollar açtık ve 4 bin 100 kapalı otopark yaparak da geleceğin Malatya’sına olan inancımızı bir kez daha hayata geçirdik. Bugün itibariyle artık ticareti, turizmi, sanayi ve geleceği inşa etme zamanı. Binaları inşa ettik ama artık geleceği de inşa ediyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er'in ilimizde bir maraton düzenlenmesi ile ilgili bu güzel fikri hepimizi heyecanlandırdı. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er'i, kıymetli ekibini kutluyoruz. Biz de valilik olarak bu organizasyonun gerçekleştirilmesi için elimizden gelen bütün gayreti, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın koordinasyonunu ve iş birliğini sağladık. Şu anda bulunduğumuz yer, devlet teşkilatının ilk ortaya çıktığı ve insanlık tarihine ışık tutan en önemli noktalardan bir tanesi; Arslantepe Höyüğü'ndeyiz. Dolayısıyla ‘Malatya her daim kadim bir şehir olmuştur’ diye ifade ettiğimiz gerçeğin somut bir örneği ve içinde bulunuyoruz”

diye konuştu.

“BU ŞEHİR ÖTEDEN BU YANA ENLER ŞEHRİDİR”

Malatya’nın enlerin şehir olduğunu söyleyen Vali Yavuz,

“Dünyada ilk devlet teşkilatının, ilk mühürlerin, ilk kılıçların ortaya çıktığı muazzam bir yer. Dolayısıyla birçok imparatorluğa, medeniyete ev sahipliği yapmış ve kadim bir Türk yurdu olarak da bin yıldır bizim vatanımız olan bu güzel şehre hizmet etmek, geliştirmek hepimizin en önemli vazifesi. Arslantepe Yarı Maratonu ve buna bağlı olarak halk koşuları, elbette şehrimizin tanıtımı, depremden sonra meydana getirdiğimiz geleceğin Malatya'sını ve bu konuda hem Malatya'da hemşerilerimizin hem Malatya dışında yaşayan Malatyalı hemşerilerimizin hem de aziz milletimizin ve uluslararası camianın dikkatini çekmesi bakımından da ve şehrimizin turizmine, tanıtımına katkı vermesi bakımından da bu yarı maratonu fevkalade önemsiyorum. Bu şehir öteden bu yana enler şehridir. O yüzden de ben hem ekibimize hem de şehrimize güveniyorum. Bu maratonun Malatya'nın yeniden dirilişinde bir sembol olmasını ve turizmine, sporuna katkı sunmasını ve sporun aynı zamanda iyileştirici ve barışı, huzuru geliştirici rolünün de önemli bir nokta olacağını düşünüyorum”

ifadelerini kullandı.

“MALATYA'MIZDA İNŞA SÜREÇLERİ TAMAMLANMIŞTIR”

Malatya futbolunu hak ettiği yere taşıyacaklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit,

“31 Mart 2024 tarihinde bu şehirde aday gösterildiğimizde, Malatya'mızı 2 yılda tüm alanlarda ayağa kaldıracağımızı ifade etmiştik. Hepinizin bildiği gibi konut, ticarethane ve ofis seferberliği anlamında 124 bin konut ve ticarethane inşa edildi. Ama tabii ki bir şehri ayağa kaldırmak sadece inşa faaliyetiyle sınırlı olmamalı. Biz diyoruz ki artık Malatya'mızda inşa süreçleri tamamlanmıştır. Bundan sonra ihya süreçleri başlamıştır. Bunun da temellerini şehirde kitap fuarları, Kültür Yolu Festivali düzenleyerek attık. Spor alanında da şehri ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. Uzun süredir yapılmayan Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri Turnuvası'nı başlattık. Geçen yıl ikincisini yaptık. Spor alanında hepinizin bildiği gibi Malatya geçmişte bir spor şehri, futbol şehri. Futbola da 3 belediye olarak sahip çıkarak Malatya Yeşilyurt sporumuzu play-off'a taşıdık. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Battalgazi Belediye Başkanımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Sporda da, futbolda da Malatya'yı saygın bir yere getireceğiz ve Malatya futbolunu hak ettiği yere taşıyacağız. Kimsenin kuşkusu, kaygısı olmasın. Bugün de bunun yine bir adımı atılıyor. Şehri ayağa kaldırmanın sporda, uluslararası hem de spor alanında ayağa kaldırmanın bir adımı atılıyor”

şeklinde konuştu.

Arslantepe Maratonunun Malatya'nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını kaydeden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ise,

“Medeniyetlerin beşiği olan Malatya'mızda, dünya kültür mirasının önemli bir değerlerinden olan Arslantepe Höyüğü adına sporla, kültürle ve şehir aidiyetiyle oluşturulacak Arslantepe Yarı Maratonu vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetin izlerini günümüze taşıyan bu eşsiz değerimizin adının böylesine anlamlı bir organizasyonla anılması bizler için ayrıca bir övünç kaynağıdır. Yarı maratonumuz sporun birleştirici gücünü ortaya koyarken aynı zamanda Malatya'nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımına da büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelecek sporcularımız yarış heyecanının yanında şehrimizin güzelliklerini yakından tanıma fırsatı da bulacaklardır. Battalgazi Belediyesi olarak Arslantepe'nin tanıtılmasına yönelik her çalışmayı kıymetli görüyor, bu tür organizasyonların şehrimizin sosyal, kültürel ve sportif hayatına önemli bir katkı sunduğuna inanıyoruz. Bu maratonun geleneksel hale gelerek her yıl daha geniş katılımla gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz”

açıklamasında bulundu.

Program protokol üyelerinin Arslantepe’yi gezmesinin ardından sona erdi.