Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının yıl dönümünde yayımlanan bu anlamlı mesaj, hem bağımsızlık mücadelesinin ruhunu yansıtıyor hem de Türkiye’nin gelecek vizyonunu çocukların omuzlarında yükseltiyor. Vali Seddar Yavuz, 23 Nisan 1920 tarihinin Türk milleti için sadece bir takvim yaprağı değil, bir milletin kaderini kendi elleriyle yazdığı "egemenlik" olduğunu belirtti.

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİN, BAYRAM TÜM DÜNYANIN

Vali Yavuz’un mesajında en dikkat çeken noktalardan biri, 23 Nisan’ın evrensel boyutu oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu özel günün, sevgi ve kardeşlik duygularıyla harmanlanan bir gönül köprüsü kurduğunu ifade eden Yavuz, bayramın farklı kültürleri aynı sevinçte buluşturan eşsiz bir güce sahip olduğunu vurguladı. Bu yönüyle 23 Nisan, sadece yerel bir kutlama değil, dünya barışına sunulan en saf katkılardan biri olarak nitelendiriliyor.

YARINLARIN MİMARLARINA STRATEJİK GÜVEN

Mesajın içeriğinde çocuklara yönelik "en kıymetli hazine" tanımı, devletin çocuk politikalarına duyduğu hassasiyeti de gözler önüne seriyor. Vali Yavuz, bugünün küçük adımlarının yarının büyük bilim insanlarını, doktorlarını ve yöneticilerini oluşturacağını belirterek; milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmenin önceliğine değindi. Çocukların sağlıklı, güvenli ve modern eğitim şartlarında büyümesi için yürütülen çalışmaların, Türkiye’nin daha güçlü yarınlara taşınması noktasındaki kritik rolüne işaret edildi.

İSTİKLAL KAHRAMANLARINA VEFA VE GELECEK VİZYONU

Vali Seddar Yavuz, mesajını Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına duyduğu minnetle sonlandırdı. İstiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmetle anan Yavuz, mesajının sonunda tüm çocuklara başarı, mutluluk ve sağlık dolu bir gelecek dileyerek bayram coşkusunu paylaştı. Bu anlamlı hitap, hem geçmişe duyulan saygıyı hem de geleceğe dair beslenen büyük umudu tek bir metinde birleştiriyor.