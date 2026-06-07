Malatya’da elektrik şebekesinin daha sağlıklı ve kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla gerçekleştirilen altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İl genelindeki dağıtım şebekesinde yapılacak olan "İşletme Bakım" ve "İşletme" çalışmaları kapsamında, kentin 7 büyük ilçesindeki çok sayıda mahallede belirli saat aralıklarında enerji kesintisine gidilecek. Gün boyu sürecek ve bazı bölgelerde 8 saati bulacak olan planlı kesintilerden etkilenecek ilçe, saat ve mahalle bilgileri açıklandı.

KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Malatya’da kesinti yapılacak ilçe/mahalle ve elektrik kesintisinin gerçekleşeceği saatler şöyle:

İlçe: Yeşilyurt | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 16.30 - 18.00 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (müteahhit) | Etkilenen yer: İkizce Mahallesi

İlçe: Yeşilyurt | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 15.00 - 16.30 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (müteahhit) | Etkilenen yer: İkizce Mahallesi

İlçe: Battalgazi | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 13.00 - 16.00 | Kesinti nedeni: İşletme çalışması | Etkilenen yer: Toptaş Mahallesi

İlçe: Battalgazi | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 13.00 - 16.00 | Kesinti nedeni: İşletme çalışması | Etkilenen yer: Çolakoğlu Mahallesi

İlçe: Battalgazi | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 13.00 - 16.00 | Kesinti nedeni: İşletme çalışması | Etkilenen yer: Yarımcahan Mahallesi

İlçe: Yeşilyurt | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 12.00 - 13.30 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (müteahhit) | Etkilenen yer: İkizce Mahallesi

İlçe: Yeşilyurt | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 10.30 - 12.00 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (müteahhit) | Etkilenen yer: Görgü Mahallesi

İlçe: Darende | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.30 - 15.00 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (ekip) | Etkilenen yer: Kaldırım Mahallesi

İlçe: Darende | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.30 - 15.00 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (ekip) | Etkilenen yer: Gökyar Mahallesi

İlçe: Darende | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.30 - 15.00 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (ekip) | Etkilenen yer: Nadir Mahallesi

İlçe: Darende | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.30 - 15.00 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (ekip) | Etkilenen yer: Sandıkkaya Mahallesi

İlçe: Akçadağ | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.00 - 17.00 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (müteahhit) | Etkilenen yer: Başpınar Mahallesi

İlçe: Akçadağ | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.00 - 17.00 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (müteahhit) | Etkilenen yer: Kültür Mahallesi

İlçe: Kale | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.00 - 12.00 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (müteahhit) | Etkilenen yer: Akça Mahallesi

İlçe: Kale | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.00 - 12.00 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (müteahhit) | Etkilenen yer: Akuşağı Mahallesi

İlçe: Kale | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.00 - 12.00 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (müteahhit) | Etkilenen yer: Gülenköy Mahallesi

İlçe: Kale | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.00 - 12.00 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (müteahhit) | Etkilenen yer: Karaağaç Mahallesi

İlçe: Kale | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.00 - 12.00 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (müteahhit) | Etkilenen yer: Karahüseyin Mahallesi

İlçe: Kale | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.00 - 12.00 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (müteahhit) | Etkilenen yer: Uzunhüseyin Mahallesi

İlçe: Kale | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.00 - 12.00 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (müteahhit) | Etkilenen yer: Yenidamlar Mahallesi

İlçe: Kale | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.00 - 12.00 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (müteahhit) | Etkilenen yer: Uyanık Mahallesi

İlçe: Pütürge | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.00 - 12.00 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (müteahhit) | Etkilenen yer: Çığırlı Mahallesi

İlçe: Pütürge | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.00 - 12.00 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (müteahhit) | Etkilenen yer: Şiro Taraksu Mahallesi

İlçe: Battalgazi | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.00 - 17.00 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (müteahhit) | Etkilenen yer: Meydanbaşı Mahallesi

İlçe: Doğanyol | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.00 - 12.00 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (müteahhit) | Etkilenen yer: Çolak Mahallesi

İlçe: Yeşilyurt | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.00 - 10.30 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (müteahhit) | Etkilenen yer: Görgü Mahallesi

İlçe: Battalgazi | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.00 - 16.00 | Kesinti nedeni: İşletme çalışması | Etkilenen yer: Karakaşçiftliğiköyü Mahallesi

İlçe: Battalgazi | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.00 - 16.00 | Kesinti nedeni: İşletme çalışması | Etkilenen yer: Çolakoğlu Mahallesi

İlçe: Battalgazi | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.00 - 16.00 | Kesinti nedeni: İşletme çalışması | Etkilenen yer: Kadıçayırı Mahallesi

İlçe: Yeşilyurt | Tarih: 07.06.2026 | Saat aralığı: 09.00 - 11.00 | Kesinti nedeni: İşletme bakım çalışması (müteahhit) | Etkilenen yer: Yakınca Mahallesi