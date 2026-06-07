Malatya Kuyumcular Odasından alınan son canlı piyasa verilerine göre altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Kentteki yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği piyasada 24 ayar gram altın alış fiyatı 6.420 TL, satış fiyatı ise 6.620 TL olarak işlem görüyor. Düğün sezonunun gözdesi çeyrek altın ise 10.800 TL’den alıcı buluyor.

Malatya sarraflar çarşısında hareketli bir gün yaşanıyor. Malatya Kuyumcular Odasının canlı piyasa ekranına yansıyan son rakamlar, altın fiyatlarındaki güncel seviyeleri ortaya koydu. Hem güvenli liman olarak altını tercih eden yatırımcılar hem de düğün hazırlığı yapan vatandaşlar için büyük önem taşıyan piyasada; gram altından Cumhuriyet altınına, çeyrekten 22 ayar bileziğe kadar tüm kalemlerdeki alım-satım makas aralıkları ve anlık fiyatlamalar netleşti.

MALATYA’DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Malatya’da güncel altın fiyatları şu şekilde:

-24 Ayar Altın | Alış: 6.420 TL | Satış: 6.620 TL

-22 Ayar Bilezik | Alış: 5.880 TL | Satış: 6.310 TL

-14 Ayar Altın | Alış: 3.620 TL | Satış: Fiyat Belirtilmedi

-Çeyrek Altın | Alış: 10.340 TL | Satış: 10.800 TL

-Yarım Altın | Alış: 20.680 TL | Satış: 21.600 TL

-Liralık Altın | Alış: 41.360 TL | Satış: 43.200 TL

-Ata Lira | Alış: 42.540 TL | Satış: 44.430 TL

-Cumhuriyet (2.5) | Alış: 103.400 TL | Satış: 108.000 TL