Müslümanlar için beş vakit namaz; imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerine göre eda ediliyor. Bu vakitler güneşin hareketlerine göre belirlenirken şehirden şehre farklılık gösterebiliyor. İşte Malatya’da 7 Haziran 2026 Pazar gününe ait ezan vakitleri:

İmsak: 03.08

Güneş: 04.56

Öğle: 12.30

İkindi: 16.32

Akşam: 19.55

Yatsı: 21.36

OTOPSİ CAİZ MİDİR?

Otopsi caiz midir? Din İşleri Yüksek Kurulu bu sorunun cevabını şöyle veriyor:

İslam dininde insan, saygın bir varlık olarak kabul edilmiş (el-İsrâ 17/70); bu saygınlığın ölümden sonra da korunması istenmiştir (bk. Buhârî, Cenâiz, 47 [1308]; Müslim, Cenâiz, 96 [971-972]; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 64 [3207]). Bu nedenle ölü de olsa insanın beden bütünlüğüne yönelik her türlü müdahale, prensip olarak yasaklanmıştır. Ancak zaruret ve maslahata bağlı olarak belirli şartlara riayet edilmesi kaydıyla insan bedenine müdahalede bulunulabilir. Nitekim İslam âlimleri, karnında canlı halde bulunan çocuğun kurtarılması için ölen anne üzerinde cerrahî müdahaleyi caiz görmüşlerdir (Kâsânî, Bedâ’i‘, 5/130; Nevevî, el-Mecmû‘, 3/138; 5/302).

Bu çerçevede ölüm sebebinin belirlenmesi, suç unsurlarının tespiti, ceza soruşturmalarının aydınlatılması gibi zorunlu hâllerde yetkili makamların kararıyla otopsi yapılması caizdir. Bununla birlikte otopsi esnasında insanın saygınlığına ve beden mahremiyetine özen gösterilmeli; dinî usullere göre gerekli cenaze işlemleri tamamlanmalıdır.