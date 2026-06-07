Kültür turizminin kalbi Malatya, bu kez ezber bozan bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Şehrin milattan önce 7000 yıllarına uzanan köklü geçmişini simgeleyen ve UNESCO tesciliyle tüm dünyaya adını duyuran Arslantepe, bu defa atletlerin adımlarıyla yankılandı. Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun ortaklığında düzenlenen Arslantepe Yarı Maratonu, kentte bir ilk olarak tarihe geçti. 100. Yıl Parkı’nda bir araya gelen binlerce Malatyalı, hem spor yaptı hem de deprem sonrası normalleşme sürecinin en güçlü mesajını verdi.

100. YIL PARKI'NDA BÜYÜK COŞKU MALATYA’DA HAYAT NORMALE DÖNÜYOR MU?

Depremin ardından sosyal ve kültürel etkinliklerle ayağa kalkmaya çalışan Malatya’da, bu maraton sadece bir yarış değil, aynı zamanda toplumsal bir moral buluşması oldu. 100. Yıl Parkı'nda kurulan etkinlik alanlarında vatandaşlara çeşitli ikramlar sunulurken, müzikler ve aktivitelerle coşku tavan yaptı. Kent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan katılımcı parkurdaki yerini aldı.

BAŞKAN SAMİ ER "GELECEĞİN TURİZMİNİ VE SPORUNU İNŞA EDİYORUZ"

Maratonun Malatya'nın uluslararası arenadaki imajı için kritik bir viraj olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu maratonla Malatya'nın artık normalleştiğini, hayatın normale döndüğünü tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Hem Malatya'nın moral ve motivasyonunu artırıyor hem de geleceğin şehrini kurarken turizmimizi, sanayimizi, tarımımızı, gençlik ve sporumuzu da inşa ediyoruz. Milattan önce 7000 yıllarına kadar uzanan bir maziye sahip olan Arslantepe Höyüğü'nün tanıtımı ve şehrimizin turizm potansiyelini göstermemiz açısından bu maraton son derece önemliydi. Tüm sporcularımıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum."

KATILIMCILARDAN İLK TEPKİLER "KOLAY SANIYORDUK AMA ZORMUŞ!"

"Oğlumla Birlikte Bitirdik, Çok Mutluyuz": Ailece maratona katılan bir vatandaş, "Çok güzel bir etkinlikti, buraya arkadaşlarımızla ve ailemizle geldik. Herkes eşiyle, dostuyla, çocuğuyla yürüyüş yaptı, bu güzel atmosfere ortak oldu. Amacımız birinci olmak olmasa da oğlumla birlikte yarışı ortalarda bitirmeyi başardık. Valiliğe, belediyeye ve Atletizm Federasyonuna çok teşekkür ederiz" dedi.





Ailece maratona katılan bir vatandaş, dedi. Dışarıdan Gelen Yabancı Misafirler Hayran Kaldı: Malatya dışından gelen bir katılımcı ise kentin enerjisine vurgu yaparak şunları söyledi: "Biz yabancıyız ve bu maratona ilk defa katılıyoruz. Bence harika bir tecrübe oldu, sadece bir maraton değil adeta festival gibi çok eğlendik. İnşallah seneye daha başarılı olacağız."





Malatya dışından gelen bir katılımcı ise kentin enerjisine vurgu yaparak şunları söyledi: "Çok İddialıydım Ama Sonlara Doğru Bıraktım": Yarışın zorluğuna değinen bir diğer yarışmacı ise tebessüm ettiren şu açıklamayı yaptı: "Açıkçası kendimden çok iddialıydım. Kolay gözüküyordu ama çok zormuş! İlk başta hırs yapıp hızlı koştum ama sonlara doğru çok yoruldum ve bırakmak zorunda kaldım. Yine de insanların bir amaç için, ortak bir görev için burada toplanması çok güzel. Bu kadar yoğun bir sporcu katılımı beklemiyordum, emeği geçen herkesin eline sağlık."

Malatya, 6 Şubat depremlerinin ardından sadece fiziki olarak değil, sosyal ve kültürel olarak da küllerinden doğma mücadelesi veriyor. Bugün 100. Yıl Parkı’nda şahit olduğumuz manzara, bu şehrin ayağa kalkma iradesinin en somut göstergesiydi. UNESCO tescilli 7 bin yıllık mirasımız Arslantepe’nin adını taşıyan bu maraton; yerel yönetimlerin vizyonunu, sporun birleştirici gücünü ve en önemlisi Malatya halkının o hiç kaybolmayan yaşama sevincini tüm dünyaya ilan etti. Parkurda nefes nefese koşan profesyonel atletlerden, elinden tuttuğu çocuğuyla yürüyüşe katılan ailelere kadar herkes bugün Malatya’nın geleceğine birer adım bıraktı...