Geleneksel zanaatın modern teknolojiyle buluştuğu Malatya’da, kuşaktan kuşağa aktarılan bir başarı hikayesi yazılıyor. BUSABAH Medya’ya özel açıklamalarda bulunan antika halı ihracatı yapan Mehmet Murat Sarı, ailesinden devraldığı mirası kardeşi Teyfik Muaz Sarı ile birlikte uluslararası bir ticaret ağına dönüştürdü. Orta Asya’nın derinliklerinden Anadolu’nun bereketli topraklarına kadar uzanan motiflerin dilini çözen Sarı, tozlu raflarda unutulan halıların nasıl birer sanat eserine dönüştüğünü ve Amerika’nın en ücra kasabalarına kadar nasıl ulaştığını tüm detaylarıyla anlattı.

Üçüncü kuşak olarak sektörde 15 yıllık tecrübeye sahip olan Mehmet Murat Sarı, halının sadece bir ev eşyası değil, bir kültür mirası olduğunu söyledi. Uluslararası İlişkiler eğitimi almasına rağmen ata mesleğine yönelen Sarı, geleneksel yöntemleri e-ihracat modeliyle birleştirerek el dokuması ürünleri, vintage parçaları ve antika halıları dijital dünyada satışa sunuyor. Özellikle atıl durumdaki halıların geri dönüşüm süreciyle ekonomiye kazandırılmasına dikkat çeken Sarı, bir halının antika sayılabilmesi için gereken kriterleri; düğüm yapısı, dokuma tekniği ve kök boya kullanımı olarak sıraladı.

“DESENLERİNDEN HANGİ RUH HALİYLE YAPILDIĞINI ANLAYABİLİRSİNİZ”

Antika dünyasının bilinmeyenlerini ve halıların gizemli dilini anlatan Mehmet Murat Sarı,

"Sattığım ilk halı maddi olarak çok değerli olmasa da benim için çok kıymetliydi. O an halının sadece bir eşya olmadığını fark ettim. Desenlerinden ve dokuma tarzından, o halının hangi ruh haliyle, hangi niyetle yapıldığını hissedebilirsiniz"

ifadelerine yer verdi.

“HER HALI ANTİKA HALI DEĞİLDİR”

Günümüzde birçok kişinin yanıldığı "antika" kavramına açıklık getiren Sarı, her eski objenin bu sınıfa girmeyeceğini belirtti. Mehmet Sarı,

"İnsanlar çoğu zaman ‘dedemden kaldı’ diyerek bir halının antika olduğunu düşünür ama bu her zaman doğru değildir. Gerçek antika halılar genellikle eşi benzeri olmayan, özgün desenli ve kök boyalarla üretilmiş parçalardır. Biz elimize geçen 180 yıllık halıları sanat eseri olarak görüyor ve onlara hiçbir müdahale yapmadan koruma altına alıyoruz"

diyerek uyarılarda bulundu.

“ESKİDEN İNSANLAR DUYGULARINI HALILAR ÜZERİNDEN ANLATIRDI”

Halıların bir iletişim aracı olduğunu ve her motifin bir hikaye anlattığını söyleyen Sarı, desenlerin dilini anlatarak,

"Eskiden insanlar duygularını halılar üzerinden anlatırdı. Koç boynuzu, su yolu gibi motiflerin belirli anlamları vardır. Hatta evlenecek kişiler bile duygularını dokudukları halılarla ifade edermiş. Bu bir zanaat olarak başlar ama zamanla sanata dönüşür"

ifadelerini kullandı.

“DİJİTAL BASKILI HALILAR ANTİKA GİBİ GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sektördeki risklerin de arttığını ifade eden Sarı, özellikle dijital baskılı sahte ürünlere karşı vatandaşları uyararak,

"Günümüzde sahtecilik büyük bir sorun. Dijital baskılı halılar antika gibi gösterilmeye çalışılıyor. Oysa gerçek el dokuma bir halı nesilden nesile aktarılabilir. Ayrıca makine halılarındaki polyester göz sağlığını olumsuz etkileyebilirken, yün halılar vücuttaki elektriği alma özelliğine sahiptir"

şeklinde konuştu.

“DÜNYANIN HER YERİNE BU KÜLTÜRÜ ULAŞTIRIYORUZ”

Geleneksel pazarlamadan dijital dünyaya geçiş sürecini de anlatan Mehmet Murat Sarı, e-ihracatın gücünü özetleyerek,

"Eskiden kataloglar ve telefonlarla satış yapılırdı. Şimdi ise online mağazalarımız sayesinde Amerika’nın en ücra kasabasındaki bir müşteri bile ürünlerimize erişebiliyor. Dünyanın her yerine bu kültürü ulaştırıyoruz"

açıklamalarına yer verdi.