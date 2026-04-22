Futbolseverler ekran başına 22 Nisan Çarşamba günü futbol dünyasında adeta bayram havası esiyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ın kritik mücadelesinden Premier Lig’deki dev yarışa, La Liga’dan PSG’nin sahne alacağı Ligue 1’e kadar tüm detaylar netleşti. İşte "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun cevabı, yayın saatleri ve kanal listesi...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HEYECAN DORUKTA GALATASARAY SAHNE ALIYOR!

Günün en çok merak edilen karşılaşması Türkiye Kupası’nda yaşanacak. Sarı-kırmızılı ekip, kendi evinde Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Yarı final yolunda kritik öneme sahip olan bu maç, şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

20:30 | Galatasaray - Gençlerbirliği (ATV)

AVRUPA LİGLERİNDE KRİTİK GECE PREMİER LİG, LA LİGA VE LİGUE 1

Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın dev liglerinde de şampiyonluk ve Avrupa kupaları yarışı kızışıyor. Barcelona ve Atletico Madrid sahaya çıkarken, Fransa’da PSG şov yapmaya hazırlanıyor.

İSPANYA LA LİGA (S SPORT)

20:00 | Elche CF - Atletico Madrid

21:00 | Real Sociedad - Getafe

Real Sociedad - Getafe 22:30 | Barcelona - Celta de Vigo

İNGİLTERE PREMİER LİG (BEIN SPORTS)

22:00 | Bournemouth - Leeds United

FRANSA LİGUE 1 (BEIN SPORTS)

20:00 | Paris St. Germain - Nantes

BELÇİKA VE HOLLANDA’DA KRİTİK RANDEVULAR

Liglerin sonuna yaklaşırken Belçika ve Hollanda'da da puan savaşı devam ediyor:

21:00 | Telstar - Sparta Rotterdam

21:30 | Union Saint-Gilloise - KAA Gent

21:30 | Club Brugge - Y.R. Mechelen

Maç saatlerinde yayıncı kuruluş kaynaklı anlık değişiklikler olabilir. Karşılaşmaları canlı takip etmek için ilgili kanalların frekans bilgilerini kontrol etmeyi unutmayın.