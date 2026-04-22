Malatya’nın dünyaca ünlü kayısısının en çok hangi ülkelere ihraç edildiği merak konusu olurken, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Busabah Medya’ya konuşan Özcan, son yılların ihracat verilerini değerlendirerek önemli bilgiler paylaştı.



Özcan, Malatya kayısısının en büyük alıcısının uzun yıllardır değişmediğini belirterek,

“En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Yıllık ortalama tabi biz bu son 2025 yılı nisan ayında yaşadığımız zirai dondan sonra kısmen ihracat rakamlarımızdaki gerilemeyi kamuoyu ile paylaşıyoruz ama genel anlamda baktığımız zaman yıl boyu ve 10 yılın ortalaması dikkate alındığında Amerika Birleşik Devletleri bizim en önemli alıcılarımızın başında geliyor”

dedi.



“AVRUPA ÜLKELERİ EN ÖNEMLİ PAZARLARIMIZ”



Avrupa pazarının da kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Özcan,

“Amerika’dan sonra da Avrupa ülkeleri bizim en önemli pazarlarımız. Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya. Fransa özellikle en önemli alıcılarımızdan bir tanesi. Almanya’nın çok istikrarlı bir alım politikası var”

ifadelerini kullandı.



Son 10 yılın genel tablosuna dikkat çeken Özcan, Avrupa ülkelerinin güçlü konumunu koruduğunu belirterek,

“Genel hatları ile son 10 yılda Amerika Birleşik Devletleri en önemli alıcı. Arkasından da Almanya, Fransa, İtalya ve Avrupa ülkeleri geliyor”

diye konuştu.



Yeni pazarlara da değinen Özcan, son yıllarda farklı ülkelerde hareketlilik yaşandığını belirterek şunları söyledi:

“Bir taraftan da özellikle 2021,22 ve 23 yıllarında Çin, Brezilya son yıllarda Hindistan bir taraftan da yine tekrar Mısır pazarı bizim için önemli. Mısır, Cezayir gibi ülkelerde bunların devamında geliyor.”



2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Özcan, üretim ve fiyat dengesinin yeniden şekilleneceğini ifade ederek,

“Yeni 2026 yılının mahsulü netleşirse yeniden kartlar karılır yeniden bu alıcılar güncellenecek yeni fiyatlar olacak. Buna göre de yeni değerlendirmeler yapılacak”

dedi.