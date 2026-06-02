Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı sarsıcı açıklamayla kamunun ve vatandaşların haklarını gasp eden yasa dışı sanal bahis ve siber suç yapılanmalarına darbe vurulduğunu duyurdu. İstanbul ve Nevşehir merkezli iki ayrı soruşturma kapsamında, tam 55 ili kapsayan eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Dev operasyonlar zincirinde şu ana kadar 221 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İSTANBUL MERKEZLİ SORUŞTURMADA DUDAK UÇUKLATAN RAKAM: 60 MİLYAR TL!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ilk soruşturma, dijital suç şebekelerinin ulaştığı korkunç finansal boyutu gözler önüne serdi.

İstanbul merkezli 27 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı şafak baskınlarında 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakan Gürlek’in paylaştığı verilere göre, operasyonun mali bilançosu şu şekilde:

Korkunç Hesap Trafiği: Şüphelilerin banka ve dijital hesapları üzerinde yapılan derinlemesine incelemelerde, yaklaşık 60 milyar liralık devasa bir işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.

Yüzlerce Mağdur: Soruşturma kapsamında şu ana kadar 269 vatandaşın bu şebeke tarafından doğrudan mağdur edildiği ortaya çıktı.

600 Milyonluk Vurgun: Mağdur edilen vatandaşların toplam zararının 600 milyon lirayı bulduğu tespit edildi.

Soruşturma çerçevesinde suçtan elde edildiği değerlendirilen milyarlarca liralık mal varlığına el koyma ve ilgili şirketlere kayyum atama işlemleri de resmi olarak başlatıldı.

NEVŞEHİR MERKEZLİ OPERASYONDA KRİPTO VE BANKA HESAPLARI TAKİPTE

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ikinci büyük soruşturmada ise hedefte yine vatandaşların hesaplarını paravan olarak kullanan yasa dışı sanal bahis çeteleri vardı. Vatandaşların banka ve kripto para hesaplarını paravan olarak kullanarak devasa bir illegal ekosistem oluşturan yapıya karşı 28 ilde 120 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Nevşehir merkezli yürütülen bu operasyonda 107 şüpheli hedef alınırken, Bakan Gürlek bu suç ağının da kendi içinde yaklaşık 10 milyar liralık bir para trafiğini yönettiğinin belirlendiğini kaydetti.

"SİBER SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK"

Sosyal medya hesabı üzerinden operasyonların detaylarını kamuoyuyla paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital dünyayı kullanarak vatandaşları mağdur eden, devletin mali sistemine ve vergi düzenine darbe vuran yasa dışı sanal bahis ve siber suç örgütlerine karşı operasyonların hız kesmeden, tam kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.