Açıklanan verilere göre Cumhuriyet 2.5 altının alış fiyatı 105 bin 800 TL, satış fiyatı ise 110 bin 400 TL olarak belirlendi. Ata Lira 43 bin 530 TL'den alınırken 45 bin 420 TL'den satılıyor.

Liralık altının alış fiyatı 42 bin 320 TL, satış fiyatı ise 44 bin 160 TL olarak açıklandı. Yarım altın 21 bin 160 TL'den alınırken 22 bin 80 TL'den satılıyor. Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 580 TL, satış fiyatı ise 11 bin 40 TL seviyesinde bulunuyor.

Takı ve ziynet amaçlı tercih edilen altın türlerinde ise 14 ayar altının alış fiyatı 3 bin 730 TL olarak belirlenirken satış fiyatı açıklanmadı. 22 ayar bileziğin alış fiyatı 6 bin 40 TL, satış fiyatı ise 6 bin 480 TL oldu.

Gram altın olarak işlem gören 24 ayar altın ise 6 bin 610 TL alış ve 6 bin 810 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurundaki değişimler ve merkez bankalarının politikaları altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, uzmanlar yatırımcıların güncel fiyat hareketlerini yakından takip etmelerini öneriyor.