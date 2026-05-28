Ticaret Bakanlığının 1 Ocak 2026 itibarıyla yetki belgesi bulunan emlakçılardan talep ettiği 40 bin TL’lik harcın özellikle deprem bölgesindeki esnafı zor durumda bıraktığını belirten Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, harcın yüksekliği nedeniyle emlakçıların ödeme yapmakta güçlük çektiğini, faiz yükü ve e-haciz uygulamalarıyla mağduriyetin arttığını ifade etti. Konu ile ilgili Malatya’ya pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini kaydeden Özgül, harcın iptal edilmesini beklediklerini dile getirdi.

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, emlak sektöründe yaşanan sorunlara yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Özgül bu kapsamda Ticaret Bakanlığının yetki belgesi bulunan emlakçılardan talep ettiği 40 bin TL’lik harcın kendilerini zorladıklarını ifade etti.

Konu ile ilgili Ali Özgül, “Bizim sektör olarak yaşadığınız sıkıntılar ya da taleplerimiz elbette ki var. Ticaret Bakanlığı 1 Ocak 2026'dan itibaren yetki belgesi bulunan emlakçı arkadaşlardan bir harç talebinde bulunuyor. Bu 40 bin TL harç gerçekten çok yüksek. Yani deprem bölgesinde çalışan bir emlakçı bu 40 bin TL’yi ödeyemez. Ödeyemediği gibi de birinci aydan bu yana faiz çalıştırıyor. Bugün 1. ayda ödeyemediği 40 bin TL bugün 45 bin TL olmuş. Yani 4 ayda 5 bin TL daha faiz gelmiş. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

“MALATYA’YA DİĞER İLLERE GÖRE POZİTİF AYRIMCILIK TANINMASI LAZIM”

Malatya’ya konu ile ilgili pozitif bir ayrımcılık yapılması gerektiğini de kaydeden Özgül, “Malatya’ya gerçekten diğer illere göre bir pozitif ayrımcılık tanınması lazım. Esnaf çok zor durumda. Özellikle Malatya'daki emlakçılarımız hakikaten iş yapamamakta. Elektrik, su parasını ödemekte güçlük çekerken bir de bu 40 bin TL çıktı. Arkadaşımız parayı ödeyemiyor ve faiz çalışıyor. Ayrıyeten Maliye Bakanlığı, Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı arkadaşlarımızın hesaplarına e-hacizle bloke koymuş bulunuyor. Burada emlakçı arkadaşlarımız gerçekten mağdur durumdadır” şeklinde konuştu.

40 BİN TL’LİK HARÇ EMLAKÇIYI ÇÖKERTTİ

Konunun şu an yargıtayda olduğunu da aktaran Özgül, “Biz bunu defalarca dile getirmemize ve bakanlığın ilgili kurumlarıyla görüşmemize rağmen bir çözüm bulunamadı. Konu şu an yargıtayda inşallah bu konuda gereken olumlu bir karar alınır ve bu 40 bin TL’lik harç iptal edilir diye düşünüyoruz. Amacımız burada yani Türkiye emlakçılarının, esnafının biraz rahatlaması. Gerçekten birçok arkadaşımız mağdur durumda. Bu 40 bin TL’yi ödeyemiyor. Hesaplarına e-haciz gitmiş. Hesaplarını da kullanamıyor. Kredi kartlarını kullanamıyorlar. Elektrik, su parasını yatıramayacak duruma gelmişlerdir” diye konuştu.