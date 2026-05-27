Yatırımcıların güvenli limanı olan altın piyasasında hareketli günler devam ediyor. İç ve dış piyasadaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, "Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun cevabını arıyor. Özellikle düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte çeyrek altın, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte piyasalardan alınan en son verilere göre güncel altın alış ve satış fiyatları:

ÇEYREK VE YARIM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Piyasanın nabzını tutan çeyrek altın ve yarım altın güne hareketli başladı. Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre çeyrek altın bugün 10.640 TL seviyesinden alınırken, 11.060 TL seviyesinden satışa sunuluyor. Yatırımcısının yüzünü güldüren yarım altın ise 21.280 TL alış ve 22.120 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını ve Ata Lira Fiyatları

Büyük yatırımların gözdesi olan Cumhuriyet altını ve Ata Lira cephesinde de rakamlar güncellendi. Büyük Cumhuriyet altını (2.5) 106.400 TL alış fiyatıyla işlem görürken, satış fiyatı 110.600 TL bandında seyrediyor. Ata Lira (Liralık Altın) ise 43.780 TL seviyelerinden alınarak, 45.500 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Gram altın ve işçilikli takı düşünenler için ayar bazında fiyatlar da netleşti. Saflığın simgesi olan 24 ayar altın 6.580 TL'den alınırken 6.790 TL'ye satılıyor. Kadınların gözdesi 22 ayar bileziğin alış fiyatı 6.040 TL, satış fiyatı ise 6.490 TL oldu. Son olarak 14 ayar altın ise 3.710 TL alış fiyatıyla işlem görmeye devam ediyor.