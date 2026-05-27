Müslümanlar için beş vakit namaz; imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerine göre eda ediliyor. Bu vakitler güneşin hareketlerine göre belirlenirken şehirden şehre farklılık gösterebiliyor. İşte Malatya’da 27 Mayıs 2026 Çarşamba gününe ait ezan vakitleri:

İmsak: 03.16

Güneş: 05.00

Öğle: 12.31

İkindi: 16.23

Akşam: 19.48

Yatsı: 21.25

KURBANLIK HAYVANIN SATIŞ USÛLLERİ VE KİLOGRAM BİRİM FİYATI ÜZERİNDEN KURBAN ALIM-SATIMININ HÜKMÜ NEDİR?

Kurban ibadeti; akıl sağlığı yerinde, bulûğa ermiş, nisap miktarı mala sahip ve mukîm olan her Müslüman’ın yerine getireceği mâlî bir ibadettir. Kurban ibadetinin geçerli olması için kişinin, kendi mülkü olan ve gerekli şartları taşıyan bir hayvanı kesmesi veya kestirmesi gerekir.

Günümüzde kurbanlık alım-satımı genellikle üç farklı şekilde gerçekleştiriliyor.

Götürü (kabala) usûlü ile yapılan satışta, satıcı ve müşteri belirli bir hayvan üzerinde pazarlık yaparak ortak bir fiyat üzerinde anlaşmaktadır. Kurbanlık hayvan satışında geçmişten günümüze en yaygın uygulanan yöntemlerden biri budur.

Bir diğer yöntemde ise kurbanlık hayvan canlı olarak tartılmakta ve fiyatı canlı kilogramı üzerinden belirlenmektedir. Bu şekilde yapılan kurbanlık alım-satımının da dinen mümkün olduğu ifade edilmektedir.

Bir başka yöntemde ise hayvanın karkas etinin kilogram birim fiyatı belirlenmekte ve toplam fiyatın, kesim sonrasında elde edilen ağırlığa göre hesaplanacağı konusunda taraflar anlaşmaktadır. Bu yöntemle yapılan satışların geçerli olabilmesi ve ibadetin yalnızca et ticaretine dönüşmemesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Buna göre karkas etin kilogram birim fiyatının önceden belirlenmiş olması, satışa konu olan hayvanın alış-veriş sırasında net şekilde belirlenmesi, satış işleminin belirlenen hayvan üzerinden tamamlanmış olması ve hayvanın sadece kurban niyetiyle kesilmesi gerekiyor. Ayrıca et, deri veya sakatat gibi herhangi bir kısmın satıcıda kalmasının şart koşulmaması ya da bunların kesim ve organizasyon ücretine sayılmaması gerektiği belirtiliyor.

Öte yandan kurban günlerinden önce yalnızca söz verilmiş ancak satış işlemi tamamlanmamışsa, kurban kesiminden önce alım-satım akdinin kesin olarak tamamlanması gerektiği ifade ediliyor.