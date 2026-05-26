Gıda güvenliğini hiçe sayan fırsatçılara karşı Malatya genelinde bayram boyunca nefes kesen bir denetim trafiği yaşanacak.



BERBERDE, BAKKALDA KIYMA ÇEKME DÖNEMİ BİTTİ



Her Kurban Bayramı’nda Malatya sokaklarında görmeye alışık olduğumuz, hijyenden uzak paslı makinelerle köşe başında kıyma çekme devri bu yıl tamamen kapanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın net talimatıyla kasap ve şarküteri ruhsatı olan, bakanlığa kayıtlı işletmeler dışında kıyma çekimi yapmak kesinlikle yasaklandı.

Malatya’da sokak ortasında, manavda, bakkalda veya ruhsatsız dükkanlarda kaçak kıyma çekimi yaptığı tespit edilen kişilere, 5996 sayılı kanun uyarınca acımadan 63.082 TL yasal işlem uygulanacak.



HEM PARANIZDAN HEM SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN



Yetkililer Malatyalıları sadece cezaya karşı değil, büyük bir sağlık tehdidine karşı da uyarıyor. Yılda sadece bir kez kullanılan, temizlenmeyen ve açık havada tozun toprağın içinde çalışan makineler kurban etini adeta bir bakteri bombasına dönüştürüyor. Bin bir emekle kestiğiniz kurban etlerinizin mikrop kapıp ziyan olmasını istemiyorsanız, eti sadece ehil kasaplara teslim edin.



Mahallenizde, sokağınızda kaçak olarak bu işi yapanları ve halk sağlığıyla oynayanları yetkililere bildirmekten çekinmeyin.

Malatya zabıtası ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri bayram sabahından itibaren sahada olacak. "Bana bir şey olmaz" demeyin; bayram neşenizin 63 bin liralık bir cezayla gölgelenmesine izin vermeyin.