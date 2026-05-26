Malatya Valisi Seddar Yavuz, mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, bayramların sevgi, saygı, kardeşlik ve paylaşma duygularının en üst seviyeye çıktığı müstesna zamanlar olduğunu belirtti.

Vali Yavuz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar; sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarımızın güçlendiği, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, gönüllerin buluştuğu müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı’nın da milletçe dayanışmamızı artırmasını, kırgınlıkların son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum."

"DEPREM SONRASI GÖSTERİLEN BİRLİK, MALATYA’YI GELECEĞE TAŞIYOR"

Konuşmasında Malatya halkının deprem felaketinin ardından sergilediği güçlü duruşa ve dayanışma ruhuna özel bir parantez açan Vali Yavuz, şehri hep birlikte ayağa kaldıracaklarını ifade etti:

"Aziz milletimizin sahip olduğu köklü değerler ve güçlü dayanışma ruhu, her zaman olduğu gibi bugün de bizlere umut ve güç vermektedir. Özellikle deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecinde gösterilen birlik ve beraberlik, Malatya’mızın geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesini sağlamaktadır."

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER UNUTULMADI

Tüm İslam âleminin ve Malatyalıların bayramını tebrik eden Vali Seddar Yavuz, mesajını şu temennilerle sonlandırdı:

"Bu duygu ve düşüncelerle; başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini diliyorum."

Vali Yavuz, bayram tatili dolayısıyla yollara çıkacak olan vatandaşları da unutmayarak hayati bir uyarıda bulundu. Trafikte dikkatli olunması çağrısı yapan Yavuz,

"Bayram süresince yola çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami dikkat göstermelerini özellikle rica ediyor, tüm hemşehrilerime sevdikleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum"

dedi.