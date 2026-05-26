Malatya'da 26 Mayıs 2026 Salı günü acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için Battalgazi, Yeşilyurt ve Eski Malatya'da hizmet veren nöbetçi eczanelerin güncel listesi, adres ve telefon bilgileri netleşti. İşte bu gece açık olan Malatya merkez ve ilçe nöbetçi eczaneleri...

MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER (26 MAYIS SALI)

Malatya kent merkezinde acil sağlık hizmeti alacak vatandaşlar için 24 saat kesintisiz hizmet verecek merkez nöbetçi eczanelerin listesi şu şekildedir:

Ezgi Eczanesi Adres: Fırat Mah. Hastane Cad. No:60/B (Battalgazi Devlet Hastanesi Poliklinik Karşısı) İletişim: 0530 827 74 35

Orkide Eczanesi Adres: Tandoğan Mah. Buhara Cad. No:28/C (Altıntaş Düğün Salonu Yanı) İletişim: 0422 504 47 88

Gürsoy Eczanesi Adres: Büyük Hüseyin Bey Mah. Kışla Cad. LCW Binası Bitişiği No:27/B Battalgazi İletişim: 0532 359 38 69

Asya Eczanesi Adres: Hidayet Mah. Taştepe Cad. 49/B (Sarıcıoğlu Muhtarlığı Karşısı, Çarşamba Pazarı Bitimi) İletişim: 0535 459 01 31

Anıl Eczanesi Adres: Turgut Özal Bulvarı No:13/A (Hastane Karşısı, Üst Geçit Yanı) İletişim: 0422 211 37 44

Trend Park Eczanesi Adres: Fahri Kayahan Nikah Sarayı Yanı, Gurmehan Balta Burger Yanı İletişim: 0537 701 66 34

Reyhan Eczanesi Adres: M. Fatih Mah. Namık Kemal Cad. No:51/B (Yeni Adliye Binası Öncesi) İletişim: 0545 336 77 36

İkizler Eczanesi Adres: Gedik Mah. Mehmet Kavuk Bulvarı No:79/B (Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı) İletişim: 0422 481 41 44



ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE BİLGİSİ

Eski Malatya bölgesinde ikamet eden veya bu bölgede acil ilaca ihtiyaç duyan vatandaşlar için bu gece nöbetçi olan eczane:

Menengiç Eczanesi Adres: Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No:85 Battalgazi / Malatya İletişim: 0422 999 10 23



Önemli Not: Nöbetçi eczaneler 26 Mayıs sabahından 27 Mayıs sabahına kadar 24 saat süreyle kesintisiz hizmet vermektedir. Gitmeden önce telefonla teyit etmeniz önerilir.