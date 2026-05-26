26 Mayıs 2026 tarihli ve 33261 sayılı Resmi Gazete, Yürütme ve İdare Bölümü ile İlan Bölümü'ndeki kritik kararlarla yayınlandı. Ekonomi dünyasını ve akademik camiayı yakından ilgilendiren bugünkü kararlarda, Merkez Bankası'nın günlük verilerinden üniversitelerin yeni araştırma merkezlerine kadar pek çok detay yer alıyor.

ÜNİVERSİTELERDE YENİ DÖNEM İKİ BÜYÜK MERKEZ KURULDU

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliklerle birlikte iki büyük üniversitede yeni uygulama ve araştırma merkezleri resmen faaliyete geçti.

Biruni Üniversitesi: İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Bu merkezle birlikte ileri teknoloji yatırımlarının hız kazanması bekleniyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ): Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık ve bilimsel araştırmalar için kritik önem taşıyan merkezin çalışma usulleri belirlendi.

EKONOMİ GÜNDEMİ MERKEZ BANKASI DÖVİZ VE DİBS DEĞERLERİ

İlan bölümünde ise yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin her gün yakından izlediği veriler yer aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen günlük döviz kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) günlük değerleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ilan edildi.

Ayrıca yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar da bugünkü ilân bölümünde okuyuculara sunuldu.