Malatya genelinde yaşayan vatandaşlar ve açık alanda planı olanlar için Meteoroloji’den çok kritik bir hava durumu alarmı geldi. Bugün Malatya genelinde sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hâkim olurken, öğle saatlerinden itibaren hava durumu tersine dönecek. Kent merkezi de dahil olmak üzere Malatya’nın tüm ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Aniden bastırması beklenen yağışlarla birlikte yer yer dolu yağışı riskine karşı da vatandaşların tedbirli olması istendi.

MALATYA MERKEZ VE İLÇE İLÇE HAVA DURUMU LİSTESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, Malatya genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Ancak öğleden sonra başlayacak ani yağışlar öncesinde ilçe ilçe beklenen sıcaklık değerleri ve hava tahminleri şu şekilde listelendi:

Malatya Merkez: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (23°C)

Battalgazi: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (26°C)

Doğanyol: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (26°C)

Yazıhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (26°C)

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (25°C)

Kale: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (25°C)

Darende: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (24°C)

Akçadağ: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (23°C)

Pütürge: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (23°C)

Doğanşehir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (22°C)

Hekimhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (22°C)

Arapgir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (21°C)

Arguvan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (21°C)

Kuluncak: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (21°C)

Hava tahmin raporuna göre rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak en büyük risk yağış anında ortaya çıkacak. Yağış esnasında rüzgârın hızının aniden artarak saatte 40 ila 60 kilometre (km/s) güce ulaşması tahmin ediliyor.

Uzmanlar; ani kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, yerel dolu yağışına bağlı ulaşımda aksamalar ile ani su baskınları gibi olumsuzluklara karşı Malatyalıların çok dikkatli ve koordineli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.