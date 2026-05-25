Malatya’da hem yerel yönetimde hem de spor camiasında önemli görevler üstlenen Ramazan Ayhan, anne acısıyla sarsıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekilliği ve Yeşilyurtspor Kulüp Başkanlığı görevlerini yürüten Ramazan Ayhan’ın annesinin vefatı üzüntüyle karşılandı.

Acı haberin duyulmasının ardından Malatya’daki siyasi isimler, mülki idare amirleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve spor taban birlikleri taziye mesajları yayımladı. Ramazan Ayhan’ı bu zor gününde yalnız bırakmayan dostları ve mesai arkadaşları, merhumenin vefatından duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Paylaşılan mesajlarda Ayhan ailesinin Malatya’ya sağladığı değerlere atıfta bulunularak, acılı aileye sabır temennisinde bulunuldu.