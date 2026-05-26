Malatya’da Kurban Bayramı boyunca dışarıda program yapacak ve bayram ziyaretlerine gidecek vatandaşlar için hava durumu netleşti. 5 günlük tahmin raporuna göre, kent genelinde değişken bir hava kütlesi hakim olacak. Bayram süresince sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretse de, aralıklarla etkili olacak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşların özellikle açık alanlardaki planlarında tedbirli olmaları gerekiyor.

Malatya için 26 Mayıs - 30 Mayıs tarihleri arasındaki 5 günlük hava tahmin raporunun detayları şu şekilde:

-26 Mayıs Salı (Arife günü)

Hadise: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Tahmin edilen sıcaklık: En düşük 11 °C, En yüksek 23 °C

Tahmin edilen nem: En düşük yüzde 41, En yüksek yüzde 81

Tahmin edilen rüzgar: Kuzey yönünden, saatte 8,8 km hızla

-27 Mayıs Çarşamba (Bayramın birinci günü)

Hadise: Parçalı bulutlu

Tahmin edilen sıcaklık: En düşük 11 °C, En yüksek 25 °C

Tahmin edilen nem: En düşük yüzde 27, En yüksek %60

Tahmin edilen rüzgar: Kuzey yönünden, saatte 7,1 km hızla

-28 Mayıs Perşembe (Bayramın ikinci günü)

Hadise: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Tahmin edilen sıcaklık: En düşük 14 °C, En yüksek 25 °C

Tahmin edilen nem: En düşük yüzde 39, En yüksek %84

Tahmin edilen rüzgar: Kuzeydoğu yönünden, saatte 16 km hızla

-29 Mayıs Cuma (Bayramın üçüncü günü)

Hadise: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Tahmin edilen sıcaklık: En düşük 12 °C, En yüksek 25 °C

Tahmin edilen nem: En düşük yüzde 35, En yüksek %88

Tahmin edilen rüzgar: Kuzeydoğu yönünden, saatte 18 km hızla

-30 Mayıs Cumartesi (Bayramın dördüncü günü)

Hadise: Parçalı bulutlu

Tahmin edilen sıcaklık: En düşük 10 °C, En yüksek 23 °C

Tahmin edilen nem: En düşük yüzde 22, En yüksek %67

Tahmin edilen rüzgar: Kuzeydoğu yönünden, saatte 17 km hızla