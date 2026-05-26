Darende ilçe merkezindeki iş yerlerini tek tek gezen Belediye Başkanı Alican Bozkurt, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Bozkurt, esnafın ilçenin ekonomik yapısındaki önemine dikkat çekti.

Esnafın güçlenmesinin ilçeye doğrudan katkı sunduğunu belirten Bozkurt, “Esnaf kazanırsa halkımız kazanır, ilçemiz de ekonomik olarak kalkınır” dedi.

Sahada olmaya önem verdiklerini ifade eden Bozkurt, vatandaşlarla sürekli temas halinde olduklarını kaydederek,

“Sürekli sahadayız, halkımızla bir arada olmaya çalışıyoruz. Halkın isteklerini yerine getirmek için gayret ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerden vatandaşlarımız memnun mu, bunun dönüşlerini almaya çalışıyoruz. Esnafımız bizim için çok önemli”

ifadelerini kullandı.

İlçede yapımı süren yeni çarşı projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bozkurt, gelecek yıl esnafın yeni iş yerlerine taşınacağını belirterek,

“Çarşımız iyi şekilde ilerliyor. Çarşıya yerleştikten sonra esnafımızla ilgili güzel düzenlemeler de yapacağız. Biz Darende kazansın diye çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Ortak paydamız Darende”

diye konuştu.

Bayram öncesi alışveriş yoğunluğunun çarşıya hareketlilik kattığını dile getiren Bozkurt,

“Kurban ve bayram hazırlıkları için alandayız. Elhamdülillah esnaflarımızın şu an gözle görülür bir sıkıntısı yok, herkes memnun durumda. İnşallah daha da güzel olur. Cenab-ı Hak bu millete sıkıntı yaşatmasın”

dedi.

Bozkurt ayrıca, bayramın ikinci günü saat 10.00’da Köprügözü Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek bayramlaşma programına tüm vatandaşları davet etti.