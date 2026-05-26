Malatya’da Kurban Bayramı’nın habercisi olan Arife gününde, geleneksel bıçak bileme mesaisi bu yıl da büyük bir yoğunlukla başladı. Ancak 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin hafızası ve simgesi olan Tarihi Bakırcılar Çarşısı’nın sessizliğe gömülmesi, aradan geçen zamana rağmen her bayram öncesinde kendini derinden hissettiriyor.

Eskiden bayram telaşının kalbi olan o tarihi sokakların emektar ustaları, şimdilerde ekmek teknelerini şehrin farklı noktalarında, geçici alanlarda yürütürken içlerindeki çarşı özlemi hiç bitmiyor.

ÇEKİÇ SESLERİ SUSTU, KIVILCIMLAR GURBETTE PARILDIYOR

Deprem öncesinde her Arife günü Malatyalıların istisnasız uğrak noktası olan, körük seslerinin bıçak çarklarına karıştığı Bakırcılar Çarşısı’nın yerini bugün hüzünlü bir boşluk kaplıyor. Çarşının yıkılmasıyla birlikte darmadağın olan ve şehrin dört bir yanına; mahalle aralarına, konteyner alanlarına ya da prefabrik dükkanlara dağılan tarihi esnaf, bayram mesaisini zor şartlar altında sürdürüyor. Vatandaşlar ise yıllardır alıştıkları o tarihi dokunun ve bir arada olmanın eksikliğini her Arife günü yeniden yaşıyor.

"TEZGAHIMIZ DEĞİŞTİ AMA GÖZÜMÜZ HALA ESKİ ÇARŞIYI ARIYOR"

Şehrin farklı bir noktasında kurduğu geçici tezgahında kurban bıçaklarını keskinleştiren eski Bakırcılar Çarşısı esnafı, eskiye olan hasretini şu sözlerle dile getiriyor: “Depremin üzerinden kaç bayram geçti ama buraya alışamadık. Eskiden komşularımızla omuz omuza Arife günü çay içmeye vakit bulamazdık. Şimdi yine şükür işimizin başındayız, vatandaşın kurban bıçaklarını, satırlarını hazırlıyoruz ama o çarşının kokusu, o muazzam bayram havası yok. Çarkları döndürüyoruz ama aklımız da anılarımız da hep eski çarşımızda.”

YOĞUNLUK AYNI AMA MALATYA O ESKİ RUHU ÖZLÜYOR

Ustaların ve uzmanların "Bileme işini son güne bırakmayın" uyarılarına sadık kalınarak günler öncesinden başlayan hareketlilik, Arife günü zirveye ulaştı. Şehrin farklı noktalarındaki bileyicilerin önünde uzun kuyruklar oluşturan Malatyalılar, “Bıçağımızı bir şekilde biletiriz, işimiz görülür ama Bakırcılar Çarşısı’na gidip o havayı solumak bir Malatya kültürüydü. Ustalarımız dağıldı, çarşımız yıkıldı. Sıra beklerken bile eski günleri yad ediyoruz” diyerek şehrin ikonik meydanlarına duydukları özlemi vurguladı.

Kıvılcımların hüzün ve özlemle parıldadığı Malatya’da, emektar ustalar her şeye rağmen kurban ibadetinin sorunsuz geçmesi ve vatandaşın mağdur olmaması için gece geç saatlere kadar keskin mesailerine devam edecek.