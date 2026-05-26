Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların ardından, cadde yeniden ulaşıma açıldı. Şehir merkezindeki araç yoğunluğunu ciddi oranda azaltması beklenen Emeksiz Caddesi, çift gidiş – çift geliş ulaşım düzeniyle modern bir görünüme kavuşturuldu.

PARK SORUNUNA ÇÖZÜMDÜ

Emeksiz Caddesi'nde geçmişte yaşanan trafik sıkışıklığının en büyük nedenlerinden biri olan rastgele parklanma sorununa da kalıcı bir neşter vuruldu. Yeni proje kapsamında:

25 Metre Genişliğinde Modern Yol: Sürüş güvenliği ve araç akışı en üst seviyeye çıkarıldı.

Park Cepleri: Yol kenarındaki dur-kalk yoğunluğunun önüne geçmek için özel cep alanları oluşturuldu.

Yeni Otopark Alanları: Bölgedeki otopark ihtiyacını karşılayacak modern alanlar hizmete sunuldu.

Güçlü Altyapı: Yol yapım çalışmalarından önce caddenin tüm içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları baştan aşağı yenilendi.