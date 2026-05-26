Kent genelinde yürütülen bina yenileme ve bakım süreçlerinde, birçok Malatyalı kiracının yasal olarak ev sahibine ait olan yapısal masrafları da aidat adı altında ödediği fark edildi. Kanunlar, hasar gören ya da yenilenen binaların demirbaş harcamalarını doğrudan mülk sahibine yüklemektedir. Kiracılar ise sadece aldıkları günlük hizmetlerin maliyetinden sorumludur.

Yeniden yapılanma sürecindeki Malatya'da, sitelerin ve apartmanların yönetim giderleri ciddi bir sorun haline geldi. Kiracılar ile ev sahipleri arasında hangi harcamanın kime ait olduğu konusunda yasal uyuşmazlıklar yaşanıyor. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, mülkün ana yapısına ve geleceğine yapılan yatırımlar aidat dökümüne eklenerek kiracıdan talep edilemez. Malatya'daki kiracıların yasal haklarını koruyabilmesi için her ay kendilerine tebliğ edilen apartman gider listelerini çok dikkatli bir şekilde süzgeçten geçirmesi ve usulsüz kalemlere anında itiraz etmesi gerekiyor.

Ev sahibinin sorumluluğunda olan yapısal ve idari harcamalar

Binaların fiziki standartlarını yükselten ve taşınmaza kalıcı bir değer kazandıran harcamaların mali sorumlusu tamamen mülk sahibidir. Malatya'daki kiracıların haksız yere ödememesi gereken, eğer ödedilerse de kiradan mahsup edebilecekleri gider kalemleri şunlardır:

Deprem güvenliği mevzuatı uyarınca binalara uygulanacak statik güçlendirme faaliyetleri,

Çatıların sızdırmazlık tamiratları, dış cephe boyama ve komple ısı yalıtım mantolama işlemleri,

Asansör ve merkezi kalorifer sistemlerinin köklü parça değişimleri veya komple yenilenmesi,

Ortak alanların elektrik ve su ihtiyacını sağlayan jeneratör ile hidrofor gibi demirbaş alımları,

Yaşam alanlarına inşa edilecek olan sosyal tesis, çocuk parkı gibi ek yapı bütçeleri,

Gayrimenkule ait resmi emlak vergisi ödemeleri ile Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçe bedelleri.

Malatyalı kiracılar makbuzları saklayarak hak aramalı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın fahiş aidat artışlarına yönelik getirdiği enflasyon sınırı, Malatya'da yaşayan vatandaşlar için de büyük önem arz ediyor. Bakan Murat Kurum, haksız kazanç sağlayan yönetim şirketlerine yönelik idari denetimlerin artırılacağını duyurdu. Malatya'da kirada oturan vatandaşların, kendilerine ait olmayan bir demirbaş ödemesini apartman dökümünde görmeleri halinde, bu bedeli ev sahibine iletmeleri ve gerekirse yasal yollardan kiradan düşmeleri bütçelerini korumaları adına büyük önem arz ediyor.