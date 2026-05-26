Malatya’da babasının vefatının ardından başlayan miras paylaşımı süreci, mahkemeye taşınan ağır iddialarla gündeme geldi. Babasının ikinci evliliğinden olan tek çocuğu A.B., diğer eşten olan 7 kardeşinin kendisini mirastan mahrum bırakmak amacıyla ağır iftiralara başvurduğunu öne sürdü. Kardeşlerinin "O bizim kardeşimiz değil" diyerek DNA davası açtığını ve bu süreçte 26 Haziran'da fethi kabir (mezar açılması) işlemi yapılacağını belirten A.B., "Bunu diyenler şu anda hacdalar" diyerek duruma tepki gösterdi.

MİRAS BÖLÜŞÜMÜ MAHKEMELİK OLDU

Malatya'da yaşayan A.B., babasının vefatının ardından diğer kardeşleriyle arasında başlayan mal paylaşımı anlaşmazlığını yargıya taşıdı. Babasının ölümünden 10 yıl sonra kardeşlerinin mal bölüşümü davası açtığını dile getiren A.B., bu süreçten kendisinin ve annesinin haberdar edilmediğini iddia etti. Süreci ancak mahkeme evrakı eline ulaştığında öğrendiğini savunan A.B., hakkını adalet önünde arayacağını belirtti.

"26 HAZİRAN'DA MEZAR AÇILACAK"

Kendisine yönelik ağır ithamlarda bulunulduğunu ileri süren A.B., miras davasının bir DNA testine dönüştüğünü ve babasının mezarının açılacağını söyledi. Karşı tarafın sırf mal vermemek adına asılsız beyanlar ürettiğini ve yalancı şahitler öne sürdüğünü iddia eden A.B., yaşadığı hukuki süreci şu çarpıcı ifadelerle aktardı:

"Ben babamın ikinci evliliğinden olan tek çocuğuyum. Diğer eşinden olan çocukları ile birlikte 5 ağabeyim 2 ablam var. Babam vefat ettikten 10 yıl sonra kardeşlerim mal bölüşümü için dava açtılar. Bana ve anneme ‘Sizin de burada hakkınız var, siz nereyi istiyorsunuz’ diye hiç kimse sormadı. Ben tarafıma gelen mahkeme evrakı ile öğrendim."

"İFTİRALARIN TAZMİNATINI ALACAĞIM"

Kardeşlerinin kendisini tamamen reddettiğini savunarak yasal haklarından vazgeçmeyeceğini vurgulayan A.B.,

"Avukatımız ile görüşerek ‘Onların burada bir hakları yok, mal almayacaklar’ demişler. ‘O bizim kardeşimiz değil, biz onun babasının kim olduğunu bilmiyoruz’ diyorlar. Mahkemelik olduk, 4 senedir DNA davası devam ediyor. 26 Haziran’da mezar açılacak."

diye konuştu.

A.B., davanın tarafları olan kardeşlerinin dini hassasiyetleri yüksek insanlar olduğunu ve şu an kutsal topraklarda bulunduklarını belirterek açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Bunu diyenlerde hep dini bütün insanlar. Şu anda hacdalar. Annemin ve benim hakkımı her türlü adalet önünde alacağım. Atılan iftiraların maddi ve manevi hepsinin tazminatını alacağım. Benim, babamın çocuğu olmadığım ile ilgili de 2 tane yalancı şahitler tutmuşlar."

Malatya'da taraflar arasında yargıya taşınan bu ciddi iddiaların ardından, 26 Haziran'da gerçekleştirileceği belirtilen fethi kabir işlemi ve adli tıptan gelecek DNA raporu davanın seyrini belirleyecek.