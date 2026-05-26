Mükelleflerin faiz yüküyle karşılaşmamaları için bu tarihe kadar borçlarını ilgili idarelere aktarması şart koşuluyor. Malatyalılar online sistemlerin sunduğu kolaylıklar sayesinde banka kuyruklarında beklemeden saniyeler içerisinde ödeme yapabiliyor. Tapu idaresinde yeni işlem yapan kişilerin ilk yıl vergi ödeyip ödemeyeceği konusu ise uzmanların açıklamalarıyla aydınlığa kavuştu.

Gecikme zammından kaçınmak için son fırsat

Malatya sınırlarında yer alan tüm taşınmazlar için mart ayından bu yana süren emlak vergisi tahsilatında son günlere ulaşıldı. Tapu sahiplerinin hukuki olarak yatırmak zorunda olduğu birinci taksit ödemeleri 1 Haziran 2026 tarihine kadar kabul edilecek. Bu tarihi unutan veya ihmal eden mükelleflerin mevcut borç tutarlarına otomatik olarak yasal faiz uygulanmaya başlanacak. İkinci taksit işlemleri ise kasım ayında tekrar vatandaşların gündemine gelecek. Dileyen Malatyalılar, maddi imkanları doğrultusunda kasım ayını hiç beklemeden tüm senelik borç miktarını bu ilk dönemde peşin olarak hesaplardan düşebiliyor. Yerel yetkililer, vatandaşların gereksiz yere cezalı duruma düşmemesi için işlemleri son güne bırakmadan tamamlamalarının altını çiziyor.

Malatya belediyelerinde alternatif ödeme kanalları

Teknolojik altyapıların gelişmesiyle birlikte Malatya'da vergi ödemek eskisine nazaran çok daha pratik bir hal aldı. E-Devlet kapısı ile koordineli çalışan Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri, vatandaşlara borçlarını anlık görüntüleme ve anında ödeme fırsatı sunuyor. Malatya'daki ilçe belediyeleri de kendi resmi internet portalları üzerinden şifresiz ve güvenli bir ödeme altyapısıyla hizmet veriyor. Geleneksel bankacılık yöntemlerinden vazgeçmeyenler için kredi kartı, havale ve EFT işlemleri anlaşmalı bankalar üzerinden rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor. Mükellefin bağlı bulunduğu ilçe belediyesinin paneli e-Devlet üzerinde görüntülenmiyorsa, işlemlerin doğrudan o ilçe belediyesinin resmi web adresinden yapılması mecburi oluyor.

Eski borçtan dolayı haciz riski var mı?

Malatya gayrimenkul sektöründe yeni mülk edinen vatandaşların vergi yükümlülükleri hakkında sıkça kafa karışıklığı yaşanıyor. Ancak mevzuat bu konuda son derece açık yönergeler barındırıyor. Bir taşınmaz hangi yıl içinde satıldıysa, o senenin emlak vergisini mutlaka eski sahibi yatırmak zorunda bırakılıyor. Malatya'da yeni ev veya arsa alan bir kişi, sadece satın aldığı yıl içerisinde belediyeye beyanname sunmakla görevli tutuluyor. Yeni maliklerin cüzdanlarından çıkacak ilk maddi ödeme takvimi ise 2027 yılında işleyecek. Bunun yanı sıra, mülkü satan kişinin belediyeye takmış olduğu geçmiş borçlar hiçbir suretle yeni tapu sahibinin hanesine yazılmıyor. Yeni sahipler, başkasının ödemediği vergiler yüzünden hesap blokesi veya haciz gibi yasal yaptırımlardan tamamen muaf tutuluyor.