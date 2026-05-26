Malatya altın piyasası yeni güne rekorla başladı! Ons altındaki sert yükselişin ardından Malatya Kuyumcular Odası (MKO) canlı ekranında rakamlar adeta fırladı. Çeyrek altın 11 bin TL sınırını geçerken, gram altın ve 22 ayar bilezikte son durum ne? İşte Malatya'daki kuyumcuların 26 Mayıs Salı günü uyguladığı en güncel alım-satım listesi...

Altın yatırımı olanlar ve düğün hazırlığı yapan Malatyalılar bu sabah gözlerini rekor fiyatlara açtı. Küresel piyasalarda ons altının 4.530 doları görmesiyle birlikte iç piyasada adeta deprem yaşandı. Malatya Kuyumcular Odası’nın (MKO) 26 Mayıs 2026 Salı sabahı saat 08:41 itibarıyla güncellenen canlı panosunda rakamlar ezber bozdu. Özellikle en çok tercih edilen çeyrek altın ve 24 ayar gram altın fiyatları uçuşa geçti.

İşte Malatya piyasasında anlık olarak işlem gören o rekor fiyatlar:

MALATYA KUYUMCULAR ODASI TAM VE EKSİKSİZ FİYAT LİSTESİ

24 Ayar Altın (Gram): Alış 6 bin 630 TL | Satış 6 bin 860 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 6 bin 090 TL | Satış 6 bin 560 TL

Çeyrek Altın: Alış 10 bin 710 TL | Satış 11 bin 210 TL

Yarım Altın: Alış 21 bin 420 TL | Satış 22 bin 420 TL

Liralık Altın: Alış 42 bin 840 TL | Satış 44 bin 840 TL

Ata Lira: Alış 44 bin 060 TL | Satış 46 bin 120 TL

Cumhuriyet 2.5: Alış 107 bin 100 TL | Satış 112vbin 100 TL

14 Ayar Altın: Alış 3 bin 740 TL | Satış: Bilinmiyor / İşleme Kapalı

