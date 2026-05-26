Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından büyük bir mücadeleyle yaralarını sarmaya devam eden Malatya’da, Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarlar adeta bayram yerine döndü. Kent merkezindeki binlerce iş yerinin yıkılmasıyla kurulan geçici alanlar ve konteyner çarşılar, bayram alışverişine çıkan vatandaşların akınına uğruyor.

Deprem felaketinin ardından ticari hayatın durmaması amacıyla hayata geçirilen konteyner iş yerleri, bugünlerde en hareketli günlerini yaşıyor. Sabahın erken saatlerinde kapılarını açan esnaflar, geç saatlere kadar kesintisiz bir yoğunlukla karşı karşıya kalıyor. Aylar süren zorlu sürecin ardından yaşanan bu canlılığın piyasaya büyük bir moral ve cansuyu olduğunu belirten Malatyalı esnaflar, durumdan oldukça memnun görünüyor. Eski bayramların o iğne atsan yere düşmeyen kalabalığı henüz tam anlamıyla yakalanamamış olsa da mevcut hareketlilik esnafa ekonomik olarak derin bir nefes aldırıyor.

O SEKTÖRDE SİPARİŞLERE YETİŞİLEMİYOR

Geçici çarşı alanları ve cadde üzerindeki tezgahlarda bayramlık kıyafetlerden çeşit çeşit şekerlemelere, kuruyemişlerden ikramlıklara kadar her bütçeye uygun ürün sergileniyor. Ancak çarşıda öyle bir sektör var ki, hummalı çalışma gece gündüz kesintisiz devam ediyor. Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan baklava ve Malatya’nın yöresel tatlılarına olan yoğun talep, işletmelerde tam anlamıyla bir sipariş trafiği oluşturdu. Ustalar gelen talepleri zamanında yetiştirebilmek için aralıksız bir şekilde fazla mesai yapıyor.

VATANDAŞ ZORLUKLARA RAĞMEN TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYOR

Yaşanan tüm zorluklara ve depremin getirdiği burukluğa rağmen bayram geleneğini yaşatmaya kararlı olan Malatyalılar, çarşı pazarda bütçelerine en uygun ürünleri bulmak için yoğun bir fiyat araştırması yapıyor. Alışveriş esnasında fiyatları titizlikle karşılaştıran vatandaşlar, yaşadıkları tüm acılara rağmen bayram heyecanını ve hazırlıklarını eksik etmemeye çalıştıklarını ifade ederek kentteki umutlu duruşu gözler önüne seriyor.