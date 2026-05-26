Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, yapı güvenliğini tehlikeye atacak idari eksikliklere karşı yaptırımlarını artırdı. 22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerini ihlal eden firmalara ağır yaptırımlar uygulandı.

Yönetmelikte açıkça belirtilen ve vize sürelerinin dolmasının ardından tanınan 90 günlük yasal ek sürede vize yenileme işlemlerini tamamlamayan firmaların yetki belgeleri askıya alındı.

MALATYA MAVİ YAPI DENETİM’İN İZİN BELGESİ GERİ ALINDI

Bakanlık müfettişlerinin yaptığı incelemeler sonucunda, yasal sorumluluklarını süresi içinde yerine getirmediği tespit edilen iki firmanın ismi netleşti. Bakanlık Makamının 14.05.2026 tarihli ve 15676624 sayılı Olur'u ile izin belgesi geçici olarak iptal edilen firmalar şunlar:

Malatya: 996 dosya numaralı MALATYA MAVİ Yapı Denetim Ltd. Şti.

İstanbul: 2078 dosya numaralı DOMİNO Yapı Denetim Ltd. Şti.

YENİ PROJELERE ONAY VEREMEYECEKLER

İzin belgeleri geçici olarak geri alınan bu iki firma, yasal eksikliklerini tamamen giderip cezaları kalkana kadar hiçbir yeni inşaat projesine denetim onayı veremeyecek ve yeni iş alamayacak.