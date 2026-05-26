CHP Malatya İl Örgütü tarafından düzenlenen Kurban Bayramı bayramlaşma programı, siyaset gündemine bomba gibi düşen açıklamalara sahne oldu. Partililerin yoğun katılım gösterdiği programda kürsüye çıkan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, son dönemde kendisine yönelik ortaya atılan iddialara ve CHP’li belediyelere yapılan operasyonlara çok sert tepki gösterdi.

Gündemi sarsacak ifadeler kullanan Ağbaba, “Ne yaptıysam Malatya için yaptım. Bir bedel ödenecekse ödemeye hazırım” dedi.

"BİRİNCİ SUÇUM ÖZGÜR ÖZEL’İ DESTEKLEMEK"

Milletvekilliği hayatı boyunca Malatya halkı için çalıştığını vurgulayan Veli Ağbaba, hedef alınmasının arkasındaki siyasi nedenleri tek tek sıraladı. CHP içindeki kurultay sürecine dikkat çeken Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Benim suçum günahım ne? Ben size söyleyeyim. Birinci günahım, itiraf ediyorum; 4-5 Kasım kurultayında sokağı, berberi, bakkalı, iş adamlarını ve Malatya’nın sesini dinleyerek Genel Başkanımız Özgür Özel’i desteklemektir."

"HER ŞEY CHP BİRİNCİ PARTİ OLUNCA BAŞLADI"

31 Mart yerel seçimlerinde elde edilen tarihi başarıdan sonra rüzgarın tersine döndüğünü iddia eden Ağbaba, CHP’li belediyelere yönelik algı operasyonları yapıldığını savundu. AK Parti'nin ilk kez ikinci parti konumuna düştüğünü hatırlatan Malatya Milletvekili, sözlerini şöyle sürdürdü:

Belediyelere Operasyon Baskısı: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yürütülen süreçte gizli tanıklar ve etkin pişmanlık ifadeleriyle bir iddianame oluşturulmaya çalışılıyor. Tüm Türkiye bunun siyasi bir operasyon olduğunu net şekilde gördü. Üçüncü suçum ise 2011 yılından beri Özgür Özel’le yol arkadaşlığı yapmamdır. Daha o yıllarda kendisine ‘Sen bu partinin genel başkanı olmalısın’ dedim. Özgür Özel’in dostu, yoldaşı olmak bir bedel gerektiriyordu. O bedel ne olursa olsun ödemeye hazırım."

1 MİLYON EURO İDDİASINA SERT REST: ÇOCUKLARIMDAN ÇIKSIN

Hakkında sosyal medyada ve kamuoyunda ortaya atılan maddi menfaat iddialarına da ilk kez bu kadar net yanıt veren Ağbaba, adeta meydan okudu. Parasal konularda verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığını belirten Ağbaba, şu çarpıcı açıklamayı yaptı:

"Şunu herkesin gözünün içine baka baka söylüyorum. Sizin yüzünüzü yere baktıracak en ufak bir kusurum yok. Maddi bir kusurum yok. Bir tek kuruş menfaatim yok. 1 milyon euro aldığımı söylüyorlar. Eğer 1 milyon euro değil, 1 euro aldıysam çocuklarımdan çıksın!"

Kendisine, yakın çevresine ve hatta makam şoförüne yönelik organize bir saldırı düzenlendiğini öne süren Veli Ağbaba, siyaseten mücadele edemeyenlerin çamur atma izi kalsın mantığıyla hareket ettiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda partililere birlik ve beraberlik mesajı veren Ağbaba,

"Özgür Özel’i, Veli Ağbaba’yı kirleterek; yol arkadaşlarımıza, kardeşlerimize saldırarak bizi teslim almaya çalışıyorlar. Ama bu karanlık günler geçecek. Yine hepimiz birbirimizin yüzüne bakacağız"

diyerek konuşmasını noktaladı.