Malatya’da 6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen yıllara rağmen enkazlar ve kaybolan hatıralar etrafındaki tartışmalar bitmiyor. Fırıncı Mahallesi’ndeki döküm sahasında hukuki süreçler nedeniyle bekletilen enkazlarda, hak sahiplerine haber verilmeden gizlice ayrıştırma işlemlerine başlandığı iddia edildi. Yıllardır anılarını ve ziynet eşyalarını geri alabilmek için mahkeme sonuçlarını bekleyen depremzedeler, aldıkları duyum karşısında adeta şoke oldu.

"BİZDEN GİZLEDİLER, KABA AYRIŞTIRMA ÇOKTAN BİTMİŞ!"

Yıkılan apartmanında 8 komşusunu kaybeden ve enkaz altında kalan hatıralarının peşine düşen hak sahibi Bekir Gül, Fırıncı Mahallesi’ndeki döküm sahasında yaşanan mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Tam 4 yıl oldu. Bu süreçte defalarca enkazın döküldüğü alana gittim. Ancak içeri girmemize kesinlikle izin verilmedi. Bize her seferinde 'Ayrıştırma işlemi başladığında haberiniz olacak, sizi çağıracağız' dediler. Şimdi ise kaba ayrıştırmanın bittiğini, ince ayrıştırmaya geçildiğini öğrendik. Bizden gizli, çoktan çalışmalara başlamışlar."

"Depremin ilk günlerinde acımız büyüktü, mal derdine düşmedik"

diyen Gül, hak sahiplerinin gözü önünde yapılması gereken işlemlerin arkasından dönen belirsizliğe tepki göstererek,

"Ziynet eşyalarımızdan tutun, hatıralarımızın olduğu fotoğraflarımızın akıbetini bile bilmiyoruz"

dedi.

"ASBEST RİSKİ" GEREKÇE GÖSTERİLDİ, İŞ MESTON’A DEVREDİLDİ

Aldıkları şok duyum sonrası resmi kurumlara başvuran hak sahipleri, aldıkları yanıtla bir kez daha şaşkınlığa uğradı. İddiaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Enkaz Birimi, vatandaşların sahaya çağrılmama nedenini "asbest ve sağlık riski" olarak gerekçelendirdi.

Çalışmaların Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraki MESTON şirketine devredildiği ve ayrıştırma anının kameralarla kayıt altına alındığı ifade edilse de bu durum depremzedelerin içindeki şüpheyi gidermeye yetmedi.

ENKAZ BİRİMİ BAŞKA, EMNİYET BAŞKA KONUŞUYOR!

Süreçteki bilgi karmaşası nedeniyle kurumlar arasında mekik dokuduklarını belirten Bekir Gül, yetkililerin kendilerini yönlendirdiği son kapıda tam bir bürokratik skandalla karşılaştıklarını iddia etti:

Enkaz Birimi: "Emniyete dilekçe verdiniz mi? Dilekçe vermezseniz bulunan ziynet eşyalarını alamazsınız."

Emniyet Müdürlüğü: "Biz daha önce enkazdan eşya almak için böyle bir dilekçe usulüyle karşılaşmadık, haberimiz yok." yanıtını verdi.

Kurumların birbirinden habersiz olduğunu ve mağduriyetin katlanarak arttığını söyleyen depremzede Gül,

"Emniyetin bile süreçten haberi yoksa, bu enkazlardan çıkan altınlar, değerli eşyalar nereye gidiyor? İnsanları mağdur etmeye daha ne kadar devam edeceksiniz?"

diyerek Malatya Valiliği ve ilgili bakanlık yetkililerini göreve çağırdı.