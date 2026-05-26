Malatya bugün sıradan bir bürokratik ziyarete değil, kökleri Orta Asya’ya uzanan bin yıllık bir ecdad geleneğine sahne oldu! Kurban Bayramı arefesinde vatanın asıl sahiplerine selam duran Malatya Valisi Seddar Yavuz, şehitlikte : 'Bizim onlara ihtiyacımız var!' diyerek vatanın asıl sahiplerine selam durdu!

ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA UZANAN BİN YILLIK VEFA

Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı ilk dönemlerden bu yana yaşatılan, önemli günlerde ve bayram arifelerinde ecdadın kabirlerini ziyaret ederek ruhlarını yad etme geleneği olan "Atalar Kültü", bugün Anadolu topraklarında Şehitlik makamına gösterilen hürmetle en yüce anlamına kavuştu. Geçmişle gelecek arasında sarsılmaz bir köprü kuran bu köklü ecdad geleneğinin manevi iklimi, Kurban Bayramı arefesinde Malatya Şehir Mezarlığı Şehitliği’nde düzenlenen programda iliklere kadar hissedildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, bu toprakları bize ebedi yurt kılan vatanın asıl sahiplerinin ruhunu şad etmek ve onların aziz emaneti olan aileleriyle bir araya gelmek üzere şehitlik makamına anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

DUALAR SEMAYA YÜKSELDİ, HER MEZARA KARANFİL BIRAKILDI

Ziyaret programı kapsamında, aziz şehitlerimizin ruhu için huşu içinde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Duaların semaya yükseldiği, duygu dolu anların yaşandığı programda Vali Seddar Yavuz, şehit mezarlarını tek tek gezerek üzerlerine karanfil bıraktı ve adeta ecdadın aziz hatırasına selam durdu. Kahramanların geride bıraktığı ailelerle yakından ilgilenen Vali Yavuz, her bir şehit yakınıyla tek tek bayramlaşarak devletin şefkatli elini ve vefasını gösterdi.

VALİ SEDDAR YAVUZ "ŞEHİTLERİN BİZE İHTİYACI YOK, BİZİM ONLARA VAR"

Ziyaretin ardından toplumsal birlik, beraberlik ve inancımızın en yüce makamına vurgu yapan vakur bir konuşma gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, ezber bozan bir hakikati hatırlattı. Vali Yavuz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Şehitlerimizi kıyamet gününde inşallah hep beraber haşrolunmasını nasip etsin. Ve... İnşallah evlatlarıyla, eşleriyle, çocuklarıyla, torunlarıyla cennette buluştursun diye dilek ve niyazda bulunuyorum. Diğer taraftan da, saat 10.00’da şehitlikte bir bayramlaşma gerçekleştirilecek. Görev yaptığım bütün illerde toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmeye, kucaklaştırmaya çok büyük bir özen gösteriyorum. Arkadaşlarımız göreve başladığım günden bu yana bu titizliği gösteriyorlar. Bu vesileyle bunu bir kez daha hatırlatmak istedim.”

"O AYET-İ KERİMENİN SIRRI TAM DA BUNU İFADE EDER"

Konuşmasında bayramların sadece bir tatil değil; kucaklaşma, kırgınlıkları bitirme ve fukarayı gözetme günleri olduğunu belirten Vali Yavuz, şehitlik bilincini ve onlara olan vefa borcumuzu şu sarsıcı sözlerle ve ayet-i kerime ile özetledi:

“Özellikle orada buluşmak, kucaklaşmak, kırgınlıkları da ortadan kaldırmak, biliyorsun bayramların en önemli özelliği. Diğer taraftan da takdir edersiniz ki fukaranın, yetimin gözetildiği günler olarak... Bayram günlerinin ziyareti çok daha önemli hale gelmiştir. Çünkü, şehitlerin bize ihtiyacı yok. Bizim şehitlere ihtiyacımız var. Çünkü 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, bilakis onlar diridirler ama siz anlayamazsınız' ayet-i kerimesinin sırrı tam da bunu ifade eder. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum.”

Vali Seddar Yavuz'un Malatya'da gerçekleştirdiği bu anlamlı ve geleneksel bağları kuvvetlendiren şehitlik ziyareti, edilen duaların ardından sona erdi.