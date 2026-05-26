Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Kurban Bayramı vesilesiyle anlamlı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Özcan, bayramın tüm dünyada savaşların ve sorunların son bulmasına, barışın ve kardeşliğin pekişmesine vesile olmasını diledi.

Kurban Bayramı’nın yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma duygularının zirve yaptığı müstesna zaman dilimleri olduğunu belirten Özcan, bayramların toplumsal bağları güçlendiren önemine dikkat çekti.

"BAYRAMLAR MİLLET OLMA ŞUURUNUN GÜÇ KAZANDIĞI ANLAMLI DÖNEMLERDİR"

Başkan Ramazan Özcan, mesajında bayramların sadece takvimdeki özel günlerden ibaret olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bayramlar; sadece takvimlerde yer alan özel günler değil, aynı zamanda millet olma şuurunun, birlik ruhunun ve ortak değerlerimizin yeniden güç kazandığı anlamlı zaman dilimleridir. Toplumumuzu bir arada tutan değerlerin yeniden hatırlandığı, sevgi, saygı ve hoşgörünün hayat bulduğu özel dönemlerdir. Bu anlamlı günler, sadece bireysel mutlulukları değil, aynı zamanda sosyal dayanışmayı ve ortak sorumluluk bilincini de beraberinde getirir.”

"YARDIMLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMALIYIZ"

Kurban Bayramı'nın getirdiği paylaşım ruhunun insani ve kültürel bir sorumluluk olduğunu hatırlatan Özcan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kurban Bayramı aynı zamanda, yardımlaşma ve paylaşma kültürümüzün canlandığı, ihtiyaç sahiplerine el uzattığımız, büyüklerimizi ziyaret edip gönüllerini aldığımız, küçükleri sevindirdiğimiz bir dayanışma vesilesidir. Bu güzellikleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak hem insani görevimiz hem de kültürel sorumluluğumuzdur."

"BİZİ GÜÇLÜ TUTAN TEMEL UNSUR MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZDİR"

Dünyanın ve bölgenin içinden geçtiği zorlu sürece de değinen MTB Başkanı Özcan, Türkiye'nin gücünü manevi bağlarından aldığını belirterek mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Dünyanın zor günlerden geçtiği bir dönemde en kritik coğrafyada bulunan ülkemizi güçlü tutan temel unsurlar milli ve manevi değerlerimizdir. Bu değerler etrafında bir ve beraber olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz bir konu da yoktur. Kurban Bayramı’nın da ülkemizde ve gönül coğrafyamızda kardeşliğimizin pekişmesine ve tüm dünyada mazlumların göz yaşının dinmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin, tüm hemşehrilerimin, kıymetli üyelerimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum.”