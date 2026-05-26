Survivor 2026 kadrosundan diskalifiye edilerek adaya veda eden Seren Ay Çetin, yarışma sonrasında yaptığı hamlelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Çetin, yarışma boyunca sergilediği performansın ötesinde, bu kez takım arkadaşı Sercan Yıldırım'ın ada içindeki özel hayatına dair bilinmeyen detayları paylaştı.

ADADAKİ SAMİMİYETİN PERDE ARKASI VE UYARILAR

Yarışmaya sonradan dahil olan Sercan Yıldırım'ın adı, ada yaşantısı boyunca hem Deniz hem de Beyza ile yan yana geldi. Eski takım arkadaşının bu yakınlaşmalarını eleştiren Seren Ay Çetin, aradaki samimiyetin yanlış yorumlandığını iddia etti.

Süreç devam ederken Sercan Yıldırım ile bizzat konuştuğunu belirten Çetin, Beyza'nın dışarıdaki özel hayatını hatırlatarak kendisini net bir dille uyardığını aktardı. Karşı taraftan gelen sıcakkanlı yaklaşımların farklı algılanmaması gerektiğini savunan eski yarışmacı, uyarısının ardından adada dengelerin değiştiğini ifade etti.

BEYZA İLE EVLİLİK PLANLARI İDDİASI

Sercan Yıldırım'ın kendisine yönelik takındığı mesafeli tavrın bu uyarılardan kaynaklandığını öne süren Seren Ay Çetin, izleyicileri şaşırtan bir iddia ortaya attı. Yıldırım'ın kendisine gösterilen her iyi niyetli yaklaşımı farklı yorumladığını savunan Çetin, ünlü ismin Beyza ile evlilik hayalleri kurduğunu öne sürdü.

Benzer flörtöz yaklaşımların daha önce Deniz için de sergilendiğini belirten eski yarışmacının bu sözleri, programın takipçileri arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İddiaların ardından gözler, adada kalmaya devam eden yarışmacıların sergileyeceği tavırlara ve Sercan Yıldırım cephesinden gelecek olası yanıtlara çevrildi.