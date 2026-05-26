Bu yıl 24. kez düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali ikinci gününde de devam etti. Alanyalı vatandaşlar ile yerli ve yabancı misafirler tarafından dolup taşan festival alanında yiyecek içecek stantları, hediyelik eşya ve el yapımı ürün satışı yapılan stantlar büyük ilgi gördü. Vatandaşlar alandaki etkinliklere yoğun katılım gösterirken, büyük emeklerle hazırlanan sergileri de gezme imkânı yakaladılar. Alanya'da yaşayan yerleşik yabancılar da açtıkları stantlarda yöresel ürünlerini tanıtma fırsatı buldular.

KARİKATÜR YARIŞMASINDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Festival kapsamında, tarihi Sarnıç'ta "Ağacın İzinden, Ateşin Peşinden" isimli serginin açılışı gerçekleştirildi. İranlı Sanatçı Anna Naeini tarafından ahşap pirogravür (yakma sanatı) tekniği ile oluşturulan ve 30 Mayıs'a kadar açık kalacak sergi, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. 53 ülkeden 323 yarışmacının toplam 856 eserle katıldığı ve 14'ünün ödüle layık görülürken 46'sının ise sergilenmeye değer bulunduğu 10. Uluslararası Alanya Karikatür Yarışması kapsamında, Karikatür Sergisi'nin açılışı da tarihi Kızılkule'de gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri tarafından yarışmanın kazananlarına ödülleri takdim edildi.

MELEK MOSSO KONSERİ İLE COŞTULAR

Festivalin ikinci günü Eski Belediye Binası arkasında gerçekleştirilen konserlerle son buldu. Sahneye ilk olarak çıkan DJ Oğulcan Gümüş popüler şarkılar eşliğinde katılımcılara güzel bir müzik ziyafeti sunarken, Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu tarafından hediye takdim edildi. Gecenin finalinde ise festival sahnesine çıkan Melek Mosso alanı tamamen dolduran vatandaşlarla birlikte en sevilen şarkılarını söylerken, festival coşkusu geç saatlere kadar devam etti. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak tarafından ünlü sanatçıya hediye takdim edildi. Festival son gününde eğlenceli etkinlikler ve Goran Bregoviç konseri ile sona erecek.