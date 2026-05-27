MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER (27 MAYIS ÇARŞAMBA)
Malatya merkezde acil sağlık hizmeti alacak vatandaşlar için 24 saat kesintisiz hizmet verecek merkez nöbetçi eczanelerin listesi şu şekildedir:
Dönmez Eczanesi
Adres: Cevherizade Mah. Emeksiz Cad. Özden Sok. No:45/B (Kök Mobilya Yanı)
İletişim: 0538 619 08 70
Şükrü Şireci Eczanesi
Adres: Atatürk (Kışla) Cad. No:37/A (Türkiye Finans Yanı, DeFacto Üstü)
İletişim: 0422 322 18 36
Serkan Eczanesi
Adres: Emniyet Müdürlüğü Altı, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Karşısı, İstasyon Cad.
İletişim: 0422 212 13 55
Taşdemir Eczanesi
Adres: Gedik Mah. Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı
İletişim: 0422 481 43 40
ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE BİLGİSİ
Eski Malatya bölgesinde ikamet eden veya bu bölgede acil ilaca ihtiyaç duyan vatandaşlar için bu gece nöbetçi olan eczane:
Betül Eczanesi
Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar Yolu Opet Devamı
İletişim: 0534 342 84 44
Nöbetçi eczaneler 27 Mayıs sabahından 28 Mayıs sabahına kadar 24 saat süreyle kesintisiz hizmet vermektedir.