MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER (27 MAYIS ÇARŞAMBA)

Malatya’da 20 Mayıs 2026 Çarşamba nöbetçi eczaneler açıklandı
Malatya merkezde acil sağlık hizmeti alacak vatandaşlar için 24 saat kesintisiz hizmet verecek merkez nöbetçi eczanelerin listesi şu şekildedir:

Dönmez Eczanesi
Adres: Cevherizade Mah. Emeksiz Cad. Özden Sok. No:45/B (Kök Mobilya Yanı)
İletişim: 0538 619 08 70

Şükrü Şireci Eczanesi
Adres: Atatürk (Kışla) Cad. No:37/A (Türkiye Finans Yanı, DeFacto Üstü)
İletişim: 0422 322 18 36

Serkan Eczanesi
Adres: Emniyet Müdürlüğü Altı, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Karşısı, İstasyon Cad.
İletişim: 0422 212 13 55

Taşdemir Eczanesi
Adres: Gedik Mah. Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı
İletişim: 0422 481 43 40

ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE BİLGİSİ

Eski Malatya bölgesinde ikamet eden veya bu bölgede acil ilaca ihtiyaç duyan vatandaşlar için bu gece nöbetçi olan eczane:

Betül Eczanesi
Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar Yolu Opet Devamı
İletişim: 0534 342 84 44

Nöbetçi eczaneler 27 Mayıs sabahından 28 Mayıs sabahına kadar 24 saat süreyle kesintisiz hizmet vermektedir.

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ