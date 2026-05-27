Milyonlarca vatandaşın büyük bir heyecanla karşıladığı Kurban Bayramı geldi çattı. Bayramın birinci gününde kurban kesim ibadetini yerine getirecek, akraba ve mezarlık ziyaretlerinde bulunacak olan Malatyalılar, "Bugün Malatya'da hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bölge geneli ve Malatya için kritik hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; Malatya'da bayramın birinci günü hava genel olarak parçalı ve az bulutlu başlayacak. Ancak bayram ziyaretlerinin akşam saatlerine sarkması durumunda hava yapısında değişim görülecek. Tahminlere göre, akşam saatlerinden itibaren Malatya ve Adıyaman çevrelerinde bulutluluk oranının ciddi şekilde artması ve havanın çok bulutlu bir hal alması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Bayram telaşının yaşandığı bugün, dışarıda olacak vatandaşlar için en kritik uyarı sıcaklık cephesinden geldi. Malatya ve genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarıda kurban kesimi veya ziyaret yapacak olan vatandaşların bol sıvı tüketmesini ve güneş çarpmasına karşı tedbirli olmasını öneriyor.

RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRECEK

Bölge genelinde rüzgarın esiş yönü gün içinde değişiklik gösterecek. Sabah saatlerinde daha serin olan kuzeyli yönlerden hafif esmesi beklenen rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren ise güneyli yönlere döneceği; hafif, yer yer ise orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu 25 derece

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu 25 derece

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu 23 derece

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu 23 derece

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu 27 derece

Darende: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu 27 derece

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu 25 derece

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu 28 derece

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu 24 derece

Kale: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu 27 derece

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu 24 derece

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu 26 derece

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu 28 derece

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu 27 derece