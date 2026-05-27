Kurban Bayramı’nın birinci gününde şehir mezarlığında alışılmışın dışında bir manzara yaşandı. Ramazan Bayramı’nda özellikle bayramın ilk üç gününde yoğunluk oluşan mezarlık, bu kez sessiz kaldı.

Vatandaşların büyük bölümünün mezarlık ziyaretlerini arife gününde gerçekleştirdiği öğrenildi. Bayram sabahında ise vatandaşların kurban kesim ve ibadetlerine yönelmesi nedeniyle mezarlıkta beklenen kalabalık oluşmadı.

Özellikle Ramazan Bayramı’nda sabah saatlerinden itibaren dolup taşan şehir mezarlığında, Kurban Bayramı’nın ilk gününde sakinlik hakim oldu. Mezarlığa gelen az sayıdaki vatandaş dua ederek yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

RAMAZAN BAYRAMINDA ŞEHİR MEZARLIĞI DOLUP TAŞMIŞTI

Ramazan Bayramında, bayramın ilk günü ve devam eden günlerde şehir mezarlığında bir kalabalık hakimdi.

Vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın ilk gününün daha çok kurban ibadeti ve aile ziyaretleriyle geçtiğini belirtirken, mezarlık ziyaretlerinin büyük ölçüde arife gününe kaydığı ifade edildi.