Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı’nda şehrin gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Sami Er, vatandaşların uzun süredir yapımının tamamlanmasını beklediği Kuzey Çevre Yolu projesindeki son durumu paylaştı. Yolun neden hala bitirilemediğine dair detayları ilk ağızdan aktaran Başkan Er, projedeki revizyona dikkat çekti.

33 METRELİK KÖPRÜ, 133 METRELİK VİYADÜĞE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Başkan Sami Er, projenin Ballıçay mevkiinde karşılaşılan coğrafi ve teknik gereklilikler nedeniyle ciddi bir plan değişikliğine gidildiğini belirtti. Gecikmenin temel nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Kuzey Çevreyolumuz bitmek üzere. Ballıçay diye bir mevkii var, orada 33 metrelik bir köprü vardı. Bu köprü 133 metrelik viyadüğe dönüştürüldü. Ondan dolayı bir gecikme oldu."

MÜJDEYİ VERDİ: "BU SENE TAMAMLANACAK"

Yaşanan bu köprü-viyadük dönüşümünün yapım sürecini uzattığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, buna rağmen çalışmaların son aşamaya geldiğini vurguladı. Malatyalılara beklenen müjdeyi veren Er, "Bu sene Kuzey Çevreyolumuz tamamlanacak" diyerek projenin 2026 yılı içerisinde tamamen hizmete açılacağını duyurdu.