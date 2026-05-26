Milletvekili Ölmeztoprak Akçadağ Eğin (Güzyurdu) Mahallesi Muhtarı Hakan Akbulut’un kızı Ayşe ile Süleyman Yaylacı’nın nişan merasimine katıldı. Genç çiftin nişan yüzüklerini takarak mutluluklarına ortak oldu. Akbulut ve Yaylacı ailelerini tebrik eden Ölmeztoprak, "Rabbim bu güzel başlangıcı hayırlı bir yuvaya tebdil eylesin, muhabbetlerini ve birlikteliklerini daim eylesin" dedi.



Saha çalışmalarına hane ziyaretleriyle devam eden Milletvekili Ölmeztoprak, daha önce de bir araya geldiği Sevim Levent ve ailesine misafir oldu. Sevim Levent'in azmi ve çalışkanlığıyla herkese örnek olduğunu belirten Ölmeztoprak, genç yazarın bu ay okuyucuyla buluşan "Kalbimin Katibi" isimli şiir kitabını imzalamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





BATTALGAZİ’DE ŞEHİT AİLESİNE VEFA VE ESNAF ZİYARETLERİ

Programına Battalgazi ilçesiyle devam eden Milletvekili Ölmeztoprak, ilk olarak AK Parti Battalgazi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kocamaz’ın annesi Hatice Kocamaz’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar diledi. Ardından Tandoğan Mahallesi’nde Aytül Hanım ve çocuklarıyla hasbihal etti.



Milletvekili Ölmeztoprak’ın Battalgazi’deki en anlamlı duraklarından biri de şehit ailesi ziyareti oldu. 1989 yılında Mardin’de şehit düşen Kahraman Er Kadir Atabey’in ailesini ziyaret eden Ölmeztoprak, Şehidin babası Mehmet Atabey’in elini öperek saygılarını sundu, merhume anne Hafi Atabey’i de rahmetle yad etti. Şehit ailelerinin baş tacı olduğunu vurgulayan Ölmeztoprak, "Aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin duaları ve vakur duruşları bizler için her zaman ayrı bir kıymet taşımaktadır" dedi.



Tandoğan Mahallesi Kentim Caddesi’nde esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Ölmeztoprak, son olarak sosyal medya üzerinden davet aldığı İsmail Bakan’ın hanesine konuk olarak hasbihal etti.



Saha programlarında Milletvekili Ölmeztoprak’a; AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Kenan Tugal, Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melih Cıbık ve mahalle muhtarları ile mahalle başkanları eşlik etti.