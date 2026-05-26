Deprem konutlarının yükseldiği İkizce bölgesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla alternatif bir ulaşım ağı kuruluyor. İkizce’den başlayıp İnekpınarı üzerinden Adıyaman yoluna bağlanacak yeni güzergah sayesinde, kentin çevre yolu sistemi büyük ölçüde tamamlanmış olacak.

ÇEVREYOLU SİSTEMİ TAMAMLANIYOR

Yapımı devam eden bu yeni bağlantı yolu, sadece İkizce’nin değil, Malatya’nın genel ulaşım ağının da çehresini değiştirecek. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, yeni güzergah Güney ve Kuzey Kuşak yollarına entegre edilecek. Böylece Malatya’nın uzun süredir üzerinde çalışılan çevreyolu sistemi büyük ölçüde tamamlanmış olacak. Eş zamanlı olarak havaalanı ve sanayi kavşaklarındaki düzenlemeler ile organize sanayi bölgesine ulaşımı rahatlatacak yeni bir bağlantı yolunun planlaması da sürdürülüyor.

Yürütülen ulaşım yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İkizce bölgesinin 28 bin konutla Türkiye’nin en büyük şantiye alanlarından biri haline geldiğini vurguladı. Bölgenin üniversitesi, organize sanayisi ve gelişim potansiyeliyle gelecekte yeni bir ilçe olabilecek nitelikte önemli bir merkez haline geldiğini belirten Sami Er, şunları kaydetti:

“İkinci viyadük projesinde uygulamalar başladı. Bu proje tamamlanana kadar vatandaşlarımızın mağdur olmaması için alternatif bir ulaşım güzergâhı da oluşturuyoruz. İnekpınarı üzerinden Adıyaman yoluna bağlanacak yeni yol ile şehir içi ulaşım daha akıcı hale gelecek.”