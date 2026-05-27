Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hanımınçiftliği Mahallesi Orhangazi Sokak'ta faaliyet gösteren bir bakım merkezinde kalan 24 yaşındaki Onur O., gece yarısı görevliler tarafından yatağında hareketsiz bir şekilde bulundu.

GÖREVLİLER HAREKETSİZ HALDE BULDU

Yaklaşık bir yıldır aynı bakım merkezinde konakladığı öğrenilen ve şizofreni ile epilepsi hastalığı rahatsızlıkları bulunan gencin durumunu fark eden merkez çalışanları, vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, 24 yaşındaki Onur O.'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Talihsiz gencin cansız bedeni, ölümünün ardındaki kesin nedenin belirlenebilmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, bakım merkezinde yaşanan bu şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.