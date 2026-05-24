Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı
İçeriği Görüntüle

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tünel içerisinde duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya -Sivas karayolu Hekimhan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yama dağı istikametine seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içerisinde duvara çarptı.

Tünelde Duvara Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü (1) Malatyahaber

Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA