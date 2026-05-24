Malatya’nın Hekimhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tünel içerisinde duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya -Sivas karayolu Hekimhan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yama dağı istikametine seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içerisinde duvara çarptı.
Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA