Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında, şehirde yapımı ve dönüşümü bir süredir gündemde olan kültürel alanların güncel durumu ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ihaleleri geçmişte tamamlanan ve üzerinde çalışılan projelerin mevcut aşamaları hakkında bilgi verdi.

Özellikle Sanat Sokağı'ndaki kütüphane projesi ve kitap kafelerin açılış süreçlerine değinen Başkan Sami Er, çalışmaların sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Sanat Sokağı’nda çocuk kütüphanemizi açacağız. İhaleleri bitti, işlemler devam ediyor. Kitap Kafeler açacağız."

ÇOCUK KÜTÜPHANESİ NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİ?

Çocuk kütüphaneleri, sadece kitap raflarından ibaret olmayan, 0-14 yaş arası çocukların zihinsel ve sosyal gelişimi için özel olarak tasarlanmış yaşayan alanlardır. Geleneksel kütüphanelerin aksine, çocukların sessizce oturmak zorunda kalmadığı; masal saatleri, robotik kodlama, drama ve zeka oyunları gibi interaktif etkinliklerle okuma alışkanlığı kazandığı merkezlerdir.

GAZİ İLKOKULU'NUN ÇOCUK KÜTÜPHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLME SÜRECİ

Malatya'nın sembol yapılarından biri olan tarihi Gazi İlkokulu'nun çocuk kütüphanesine dönüştürülmesi projesi de şehrin uzun süredir takibinde olan bir diğer konu.

Depremlerin ardından hasar durumu ve restorasyon süreçleri titizlikle yürütülen tarihi bina, aslına uygun olarak korunarak çocukların kullanımına sunulacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, eski mezunlarının hafızasında büyük yer tutan Gazi İlkokulu, bu kez tüm Malatyalı çocukların kültürel ve eğitsel merkezi olarak hizmet vermeye devam edecek.