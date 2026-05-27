6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’nın kalbini yeniden ayağa kaldırmak amacıyla başlatılan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ ve Emlak Konut koordinesinde yürütülen devasa Malatya Çarşı Projesi şantiyesinde Kurban Bayramı sessizliği hakim. Normal günlerde yüzlerce işçinin çalıştığı, iş makinelerinin ve vinçlerin aralıksız uğuldadığı bölge, bayram tatili nedeniyle tamamen ıssız bir görünüme büründü.



Her yüzlerce işçinin çalıştığı, demirlerin bağlandığı şantiye alanında, bayram tatili dolayısıyla çalışmalara geçici olarak ara verildi.

Alanda hummalı çalışmayı yürüten yüzlerce inşaat işçisi memleketlerine ve ailelerinin yanına bayramlaşmaya giderken, dev kule vinçler ve ekskavatörler de kontak kapattı. Projenin merkez noktalarından busabahmalatya.com’un objektiflerine yansıyan görüntülerde caddeleri andıran geniş koridorların ve dev blokların tamamen boş kaldığı görülüyor.



GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

Bölgenin en büyük ve en önemli yatırımlarından biri olan milyarlık çarşı projesinin güvenliği ise üst düzeyde tutuluyor.

İnşaat sahasında üretim tamamen durmuş olsa da projenin güvenliğini sağlayan nöbetçi ekipler dışında sahada kimsenin bulunmadığı gözlendi. Malzemelerin ve iş makinelerinin korunduğu devasa alanda tam bir sessizlik hâkim.



HEDEF EN KISA ZAMANDA ÇARŞIYI ESNAF VE MALATYALILARLA BULUŞTURMAK

Malatya’yı eski canlı günlerine döndürecek olan tarihi çarşı projesinde, bayram tatilinin bitimiyle birlikte işçilerin sahaya dönmesi ve çalışmaların yeniden çift vardiya halinde, hız kesmeden devam etmesi bekleniyor. Hedef, şehrin bu hayati ticaret merkezini en kısa sürede esnafla ve Malatya halkıyla buluşturmak.