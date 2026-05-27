Malatya’da bayram namazının ardından önceden belirlenen kesim alanlarında kurbanlıklar kesilmeye başlanırken, hayvanlarını kendi imkânlarıyla kesmek isteyen bazı vatandaşlar ise dikkatsizlik sonucu kendilerini yaraladı.

Bıçak darbeleriyle el, kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımıyla hastanelere götürüldü. Özellikle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde yoğunluk oluşurken, yaralıların büyük bölümünün ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu yıl da değişmeyen görüntüler ortaya çıkarken, hastaneye gelen bazı vatandaşların kendi imkanlarıyla, bazılarının ise ambulanslarla getirildiği görüldü.

Sağlık ekipleri, kurban kesimi sırasında vatandaşların dikkatli olmaları ve mümkünse işinin ehli kişilerden destek almaları yönünde uyarılarda bulundu.