Kurban Bayramının ilk gününe girilirken merdiven altı kasaplık yapanlar yeniden gündeme geldi. Malatya Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Yusuf Küçer, bu sorunun kanayan yaraları olduğunu belirterek bayram günleri sahte kasaplara karşı hem vatandaşları hem de yetkilileri uyardı.

Kurban Bayramında sahte kasapların ortaya çıkmasının kanayan yaraları olduğunu belirten Malatya Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Yusuf Küçer bu sorunu yıllarca dile getirdiklerini hatırlattı.



“ASLINDA BİRAZ DA VATANDAŞIMIZDA SUÇ VAR”



“Bu sorunu gerekli mercilere söyledik, ilettik fakat bir çözüm bulamıyoruz. Aslına bakarsanız bu biraz da ahlaki bir durum” diyen Küçer sözlerine şöyle devam etti:



“Şimdi ortada tabiri caizse bir pasta var. Bu pastadan nemalanmak için herkes her işi yapıyor. Herkes kurban kesimine soyunuyor. Örnek veriyorum; Ramazan geliyor, herkes hurma satıyor, elbise satıyor, çorap satıyor. Kurban Bayramı geliyor, herkes kasap oluyor; bıçak biliyor, satır taşıyor. Bunlar bizim toplumumuzun gerçeği. Bir türlü bunları bir düzene koyamıyoruz. Aslında biraz da vatandaşımızda suç var. Vatandaşlarımız, kasap kimliği olmayan, kasap ehliyeti olmayan insanlara iş yaptırmasınlar. Sorsunlar, ‘Sizin kasap kimliğiniz var mı?’ diye. Bizim önceden kasap kimliklerimiz vardı. Sonradan bunlar kaldırıldı. Şu an bazı illerde kasap kimliği uygulaması devam ediyor ama Malatya’da ne yazık ki böyle bir uygulama yok. Geçen sene belediyeden alınan kasap belgeleri vardı. Onların da ne kadar sağlıklı olduğunu bilmiyoruz. Çünkü kasap odalarıyla bir bağlantıları yok. Yani bize gelip de ‘Kasaplarla ilgilenin, kontrol edin’ diyen de olmuyor.”



“KESİM ALANLARININ OLUŞTURULMASI İYİ OLDU”

Bayramın 4. Gününe kadar kurban kesiminin devam edeceğini belirten Küçer,

“İnsanlarımız şunu bilsin: Kasap kimliği yoksa o kişi kasap değildir. Eline bir bıçak, bir masat, bir satır alan çıkıp ‘Ben kasabım’ diyor. Hem kurbanlarımızı ziyan ediyorlar hem etimizi mahvediyorlar hem de Allah korusun çok büyük kazalara sebebiyet verebilirler. Çünkü kullandığımız bıçaklar çok keskindir. Bayramın 4. gününe kadar kurban kesimleri devam edecek. Maalesef o sahte kasaplar yine iş başında olacak. Yetkililere çağrımız şudur: Önceden herkes evinin önünde kesim yapıyordu. Şimdi belirli kesim alanlarının oluşturulması iyi oldu. Ancak bu alanların denetlenmesi gerekiyor. Oradaki kişilerin kasap ehliyeti var mı, bu işi gerçekten biliyorlar mı, yetkililerin bunları kontrol etmesi lazım” Survivor 2026 yarışmasından diskalifiye edilmişti! Seren Ay Çetin'den gündem yaratacak sözler İçeriği Görüntüle

şeklinde konuştu.



“BUNUN ÖNÜNE GEÇMESİ GEREKEN BİZ DEĞİLİZ, YETKİLİLERDİR”



Herkesin bu işe girdiğini ileri süren Küçer,

“Bugün hayvan pazarına gidiyoruz; hiç tanımadığımız, daha önce görmediğimiz insanlar ellerinde bıçak, çengel ve satırlarla hayvan kesmeye geliyor. Oysa hayvan kesmek de hayvan işlemek de kolay bir iş değildir. Ama ne yazık ki herkes bu işe giriyor. Çünkü para kazanmak istiyorlar. Adam diyor ki ‘5 hayvan kessem, tanesi bin 500 yüz liradan 7 bin 500 lira kazanırım.’ Belki normalde bir haftada bu parayı kazanamıyor. Mantık bu. Ama bunun önüne geçmesi gereken biz değiliz, yetkililerdir”

dedi.



“YANLIŞ SAKLANDIĞINDA BOZULUR VE ÇÖPE GİDER”



Eti saklama koşulunu da anlatan Küçer,

“Bir diğer önemli konu da eti saklama koşulları. Kurban eti kesildiği zaman sıcak şekilde direkt dolaba atılmaz. Önce dinlenmesi gerekir. En az 2-3 saat, güneş görmeyen serin bir yerde bekletilmeli. Daha sonra etler poşetlenip önce buzdolabının alt kısmında soğutulmalı, ardından dondurucuya kaldırılmalı. Et sıcak şekilde paketlenirse kokar ve dolaba da koku verir. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını özellikle rica ediyoruz. Çünkü et milli servettir. Yanlış saklandığında bozulur ve çöpe gider”

ifadelerine yer verdi.