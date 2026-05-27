Bayram sabahına deprem haberleriyle uyanan vatandaşlar, “Malatya’da deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını araştırırken, gece boyunca ve sabah saatlerinde Türkiye genelinde çok sayıda küçük çaplı deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07:39’da merkez üssü Gündüzbey-Yeşilyurt olan 1.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 8.5 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Gece saatlerinde ise bu kez Doğanşehir ilçesine bağlı Fındıkköy Mahallesi’nde bir sarsıntı yaşandı. Saat 01:46’da meydana gelen depremin büyüklüğü 1.5 olarak ölçülürken, derinliği 1.5 kilometre olarak kaydedildi.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde yaşanan sarsıntılar kısa süreli tedirginliğe neden olurken, uzmanlar vatandaşların yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate almaları gerektiğini belirtiyor.

27 MAYIS 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen son depremler listesi şu şekilde:

MALATYA (Gündüzbey - Yeşilyurt): Saat 07:39 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 8.5 km

BALIKESİR (Kertil - Sındırgı): Saat 08:58 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 9.6 km

DENİZLİ (Hamdiye - Güney): Saat 06:14 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 11.3 km

ADANA (Akdam - Kozan): Saat 06:13 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 3.8 km

EGE DENİZİ: Saat 05:46 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 6.3 km

MANİSA (Karacakaş - Soma): Saat 05:42 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 4.9 km

YUNANİSTAN: Saat 05:16 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 12.7 km

HATAY (Büyükkoba - Samandağ): Saat 04:40 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 3.8 km

DÜZCE (Yoğunpelit - Yığılca): Saat 04:32 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 5.3 km

ADIYAMAN (Geçitli - Sincik): Saat 04:29 | Şiddet: 2.6 | Derinlik: 1.9 km

Malatya ve çevresinde Kurban Bayramı’nın ilk gününde yaşanan küçük çaplı depremler vatandaşlarda kısa süreli endişeye neden olurken, uzmanlar bölgedeki sismik hareketliliğin aktif fay hatları nedeniyle zaman zaman devam edebileceğini ifade ediyor.